Kijött az AutoWallis éves elemzése a régiós autópiacról!

Az AutoWallis működési régiója Közép-Kelet-Európa, ezért a szakmai elemzés is elsősorban erre a területre helyezi hangsúlyát. A vállalat 17 országban – Ausztria, Albánia, Bosznia Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Görögország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovénia, Szlovákia – van jelen gépjármű és alkatrész nagykereskedelmi, kiskereskedelmi és mobilitási szolgáltatási tevékenységével, 30 márkát képviselve, több mint három évtizedes autóipari tapasztalattal. Az AutoWallis növekedési stratégiája éppen ezért erre a régióra fókuszál, hiszen ebben a nagy növekedési potenciállal rendelkező környezetben van a versenytársait meghaladó, hasznosítható tudása és értékteremtő képessége a vállalatcsoport szakembereinek.

A CEE Automotive Report 2025 kiadvány átfogó képet nyújt a régió autópiacainak 2025-ös helyzetéről és a következő időszak növekedési potenciáljáról. Az országos bontás mellett a jelentés kitér a különféle hajtásláncok (ICE, BEV, PHEV, HEV, stb.) piaci részesedésére, emellett elemzi a régiós személyautó és kishaszonjármű-állományt, illetve az autópiaci trendek várható alakulását a 2026-os évre. A jelentés összeállítása során az ACEA adatbázisa mellett, a Datahouse, az Európai Bizottság és a KSH adatai mentén kiemelten vizsgálták a környező piacokat a lehető legkomplexebb régiós körkép megalkotása érdekében.

Az új személyautók forgalomba helyezését tekintve a CEE-régió országai 7,7%-os növekedést mutattak az uniós átlag 1,8%-os növekedésével szemben. A térségben Ausztriában volt a legnagyobb a gyarapodás mértéke (12,3%), de szintén kiemelkedőnek számít a szlovén piac (8,6%) és a lengyel (8,3%) piac teljesítménye is. A térségben egyedül a Szlovákiában mértek csökkenést (-0,3%). Az EU 27 tagállamából 19 piacon pozitív volt a tendencia a 2024-es évhez képest, igaz, a volumen országonként jelentős eltérést mutat.

Ugyanakkor az akkumulátoros-elektromos személyautók (BEV) regisztrációi 2025-ben átlagosan 29,7%-kal növekedtek Európában, az Európai Unió területe 29,9%-os növekedést mutatott. A CEE-régió átlagát tekintve a tisztán elektromos autók regisztrációja még az EU átlagos növekedését (53,3%) is jelentősen meghaladja. A legnagyobb növekedést az elektromos meghajtások terén Lengyelország érte el 2025-ben, mely több mint két és félszer több ilyen személyautót tudott regisztrálni (161,5%).

Az akkumulátoros-elektromos (BEV) autó 2025-ben is a harmadik legnépszerűbb választás volt az EU-ban a vásárlók körében, a hibridek és a benzinesek mögött. A CEE régióban is a hibrid-elektromos járművek a legnépszerűbbek (37,8%), amelyeket szorosan a benzines autók (33,7%) követnek. Az EU-val ellentétben a teljesen elektromos autók a negyedik legnépszerűbbek (9,1%), a dízelek (11%) mögött az AutoWallis elemzése szerint.

2026-ra is ad némi előrejelzést a kiadvány: nem lesz egyszerű. A fokozódó nemzetközi konfliktusok közvetlen és közvetett hatásai, a különböző védővámok és nagy nyersanyagellátó országokat érintő szankciók, valamint a jelentős nemzetközi útvonalak (kereskedelmi hajózás, légifolyósók) érintettsége önállóan is jelentősen kihívást jelent, azonban együttes jelenlétük fokozza a gazdaság nehezebb tervezhetőségét globálisan, így Európában is. Az autóipar továbbra is erősen függ a kínai akkumulátor‑alapanyagoktól, az ázsiai chipgyártóktól és a globális logisztikai útvonalaktól. A geopolitikai feszültségek (USA Kína, EU-Kína, Közel‑Kelet) bármikor megzavarhatják a termelést. Az iráni háború miatt megugró olajár, valamint a bizonytalan és dráguló szállítás (költségben és időben egyaránt) várhatóan emelik az autógyártók (OEM) költségeit, ami még magasabb újautó árakban és általános inflációs nyomásban jelenik meg. Az AutoWallis várakozásai szerint a gyártók a szűk keresztmetszetekre várhatóan magasabb árrésű modellekre fókuszálva reagálnak, miközben hosszabb távon gyorsíthatják a regionalizált termelés és raktározás kiépítését.

