Kína bekeményített: változások jönnek az autóipari árháborúban!

Kína új szabályozással lép fel a belpiacon már évek óta tartó brutális autóipari árháborúk ellen. A hatóságok innentől egyértelműen megtiltják az autógyártóknak, hogy az előállítási költség alá árazzák be az új modelleket. Ennek értelmében a tiltás nemcsak a nyílt árengedményeket érinti, hanem az úgynevezett rejtett kedvezményeket is, azaz: nem lehet azonos áron magasabb felszereltséget adni, adókedvezménnyel trükközni vagy támogatásokkal az önköltség alá vinni az árakat.A döntést azért kellett meghozniuk, mert a háttérben már olyan durva piaci torzulások indultak, hogy a korábbi rendszer egész egyszerűen fenntarthatatlanná vált. Amellett, hogy az árháború komoly bevételkiesést okozott a kínai autókereskedők szerint, az idei év elején már az értékesítések is visszaestek, így nem volt más opció a piac stabilizálására. Elemzők szerint a belföldi kereslet idén tovább gyengülhet, ezért a kínai gyártók egyre inkább az exportra támaszkodnak, ami az európai vásárlóknak kedvezhet.