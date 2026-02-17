Kína bekeményített: változások jönnek az autóipari árháborúban!

Döntés született a kínai újautó-piac stabilizálásának érdekében

Juhász Ági , , , , ,

Egyszerűen tarthatatlanná vált a kínai újautó-piacon az árháború. Ezért jön az új szabályozás, ami viszont még inkább a Kínán kívüli piacok felé tolhatja a gyártókat.

  Kína új szabályozással lép fel a belpiacon már évek óta tartó brutális autóipari árháborúk ellen. A hatóságok innentől egyértelműen megtiltják az autógyártóknak, hogy az előállítási költség alá árazzák be az új modelleket. Ennek értelmében a tiltás nemcsak a nyílt árengedményeket érinti, hanem az úgynevezett rejtett kedvezményeket is, azaz:  nem lehet azonos áron magasabb felszereltséget adni, adókedvezménnyel trükközni vagy támogatásokkal az önköltség alá vinni az árakat.

A döntést azért kellett meghozniuk, mert a háttérben már olyan durva piaci torzulások indultak, hogy a korábbi rendszer egész egyszerűen fenntarthatatlanná vált. Amellett, hogy az árháború komoly bevételkiesést okozott a kínai autókereskedők szerint, az idei év elején már az értékesítések is visszaestek, így nem volt más opció a piac stabilizálására. Elemzők szerint a belföldi kereslet idén tovább gyengülhet, ezért a kínai gyártók egyre inkább az exportra támaszkodnak, ami az európai vásárlóknak kedvezhet.
 

You May Also Like

Ez volt Kínában a legnépszerűbb autó év elején!

Juhász Ági Ez volt Kínában a legnépszerűbb autó év elején! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Több mint 265 ezer kilométert tett meg az elektromos Xiaomival, figyeld, mennyit degradálódott az aksi!

Gorzás Gergő 0

Münchenben megkezdték az új BMW szedán próbagyártását

Juhász Ági Münchenben megkezdték az új BMW szedán próbagyártását bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre