Kína bekeményített: változások jönnek az autóipari árháborúban!
Döntés született a kínai újautó-piac stabilizálásának érdekében
Egyszerűen tarthatatlanná vált a kínai újautó-piacon az árháború. Ezért jön az új szabályozás, ami viszont még inkább a Kínán kívüli piacok felé tolhatja a gyártókat.
A döntést azért kellett meghozniuk, mert a háttérben már olyan durva piaci torzulások indultak, hogy a korábbi rendszer egész egyszerűen fenntarthatatlanná vált. Amellett, hogy az árháború komoly bevételkiesést okozott a kínai autókereskedők szerint, az idei év elején már az értékesítések is visszaestek, így nem volt más opció a piac stabilizálására. Elemzők szerint a belföldi kereslet idén tovább gyengülhet, ezért a kínai gyártók egyre inkább az exportra támaszkodnak, ami az európai vásárlóknak kedvezhet.