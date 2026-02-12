Kivilágítatlanul menekült a rendőrök elől, majd amikor elfogták, elkezdett vetkezni!

Egészen abszurd történetet osztottak meg közösségi médiás felületükön a Somogy vármegyei rendőrök. Egy férfi kivilágítatlanul menekül előlük, majd elfogása közben vetkezni kezdett, de az igazi csavar csak ezután jött.
Ismét egy kisebb szabálysértés miatt figyeltek fel a járőrök egy autósra, aki a Balaton menti utakon nem megfelelően kivilágítva közlekedett az éjszakában, még február 2-án. A rendőrök rövidesen félre akarták állítani a férfit, aki viszont az egyértelmű jelzést figyelmen kívül hagyva továbbhajtott. Végül Zamárdiig üldözték, ahol félreállt, majd elkezdte ruháit ledobálni magáról. Az elfogását követően a rendőrség tájékoztatása szerint a 41 éves férfi összefüggéstelen válaszokat adott - többek között ekkor szeretett volna egy állítólagos kacsától dohányterméket kérni. Az igazi csavar csak ezt követően jött, mivel az adategyeztetés után kiderült, hogy a sofőrt eltűnés miatt keresték. A nem mindennapi üldözés a menekülő számára a kórházban ért véget, mivel a járőrök mentőt hívtak hozzá. Az üldözésről készült teljes videó ide kattintva érhető el.