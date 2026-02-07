Már gyártják a Subaru új, hozzánk is érkező SUV-ját!

Hamarosan több új modellel is bővül a Subaru modellpalettája, amelynek részeként az E-Outback is érkezik Magyarországra.
Eddig mindössze egyetlen elektromos modellel képviseltette magát a Subaru az újautó-piacon, viszont múlt július óta tudjuk, ez hamarosan változik. Ekkor jelentette ugyanis be a márka, hogy a megújuló Solterra mellett (ez már hazánkban is elérhető) érkezik az Uncharted, illetve az abszolút csúcsmodell, az E-Outback (más piacokon Trailseeker).
Utóbbi gyártása kezdődött meg a napokban a vállalat Gunma Yajima üzemében, ezzel az E-Outback lett a Subaru első saját gyártású BEV modellje, mivel a Solterra a Toyotával történő együttműködés keretében a másik japán gyártó üzemében készül, csakúgy, mint a szintén idén érkező Uncharted, amely lényegében a C-HR+ ikertestvére.