Már megint betiltottak egy vicces Toyota reklámot
Amikor a kreativitás ütközik a biztonsági előírásokkal, ez a Toyota reklám is a kukában végezte.
Az új Hilux-reklám már az első napokban tiltólistára került Ausztráliában, pedig végre tele van humorral és ötlettel.
A hatóság szerint több részlet is olyan üzenetet hordoz ami nem fér bele a jelenlegi közlekedésbiztonsági irányelvekbe, a gyártó viszont állítja: a forgatás során senki és semmi nem került veszélybe, ahol kellett, ott egy kis CGI segített. A reklám ennek ellenére egy "köszönjük, de nem" polcon végezte – vele együtt pedig az az érzés, amit a Toyota szeretett volna ezzel átadni - mehetett a süllyesztőbe. A videó ennek ellenére abszolút megnézős kategória, már csak azért is, ha az ember egy jót nevetne.