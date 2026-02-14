Már megint betiltottak egy vicces Toyota reklámot

Újabb példa arra, hogy régen sokkal kreatívabb ötleteket valósíthattak meg az autómárkák, de ma már instant tiltás jár, ha csak egy kicsit is túltolják a menőség-faktort. A Toyotának már többször meggyűlt a baja az ausztráliai reklámfelügyelettel. Az új Hilux esetében pedig bármennyire vicces, látványos, és technikailag is jó anyagot hoztak össze, sajnos kukázniuk kell az egészet. És még csak nem is azért, mert a konkurencia számára akár sértő jeleneteket tartalmazna.A hatóság szerint több részlet is olyan üzenetet hordoz ami nem fér bele a jelenlegi közlekedésbiztonsági irányelvekbe, a gyártó viszont állítja: a forgatás során senki és semmi nem került veszélybe, ahol kellett, ott egy kis CGI segített. A reklám ennek ellenére egy "köszönjük, de nem" polcon végezte – vele együtt pedig az az érzés, amit a Toyota szeretett volna ezzel átadni - mehetett a süllyesztőbe. A videó ennek ellenére abszolút megnézős kategória, már csak azért is, ha az ember egy jót nevetne.