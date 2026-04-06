Mi a közös a bukósisakokban és ebben a Mustangban?

A Troy Lee Design 1981-ben kezdte meg működését, akkoriban még motorkrossz versenyzők bukósisakját festve, azóta viszont a NASCAR, az IndyCar és a Formula–1 mezőnyében is többen viselnek általuk festett sisakot. Troy Lee maga pedig nagy örömmel vetette bele magát a Forddal közös projektbe, hpgy megalkossanak egy egyedi Mustang szériát.

A Ford tervezőcsapatával együttműködve a Troy Lee Designs élénk vörös, narancs, lila és sárga oldalsó grafikákat fejlesztett ki, amelyek magukba foglalják a Mustang-emblémát. A kizárólag fekete színű autókhoz elérhető csomag élénk grafikái és az alapfelszereltséghez tartozó 19 colos bronz színű felnik valóban feltűnővé teszik az autót, ha már a hangja nem fogja, hiszen csak az Ecoboost, tehát a kisebbik motorral forgalmazzák.

Ugyanakkor a GT, tehát a V8-as motorral szállított modellek részleteit is megörökölte az autó, így a hűtőmaszk díszbetétjei nem hiányoznak róla, emellett a legendás embléma is bronz színben pompázik, valamint a motorháztetőn is megjelennek az egyedi grafikai minták. Az utastér kizárólag kárminvörös kárpitokkal varrással és díszbetétekkel érkezik, valamint egy sorszámozott műszerfali plakettet is tartalmaz a Troy Lee csomag, hiszen csak 550 darabot gyártanak belőle 3000 dolláros, tehát kb. egymillió forintos felárért.