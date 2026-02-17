A BMW most már hivatalosan is integrálta szervezetébe az Alpinát, ezért talán nem meglepő, hogy az emblémához is hozzányúltak. A megújult logó látványában megőrizte a hagyományos kör alakot és a jellegzetes mechanikai motívumokat, mint a karburátort és a főtengelyt, de egyszerűbb vonalakat kapott, kevesebb színnel. Mindezt egy olyan modernebb köntösben tálalták, ami ahhoz hasonló, ahogyan a BMW tavaly a saját logóját is frissítette.A korábban önálló tuningműhelyként működő Alpina modellek gyártása ezentúl BMW üzemekben történik. Egyértelműen kijelentették azonban, hogy nem céljuk az M-es divízióval versenyezni, hanem karakterben és árban is inkább valahová a BMW csúcsmodelljei és a Rolls-Royce közé pozicionálják majd.