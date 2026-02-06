Nem ijedt meg a jávorszarvasteszttől a Ford villanyos SUV-ja! Íme a videó!

Bár nem kifejezetten erre lett tervezve, már a szlalompályán is szépen helyt áll a Ford Capri, hiszen 23,2 másodperc alatt teljesítette a kört. Viszonyításképpen az abszolút csúcstartó 21,5 szekundummal a Porsche Taycan GTS. A Ford SUV-kupéja egyébként az Audi Q6-tal futott azonos időt, míg a listán utána 23,4 másodperccel a BYD Seal következik. A jávorszarvasteszten első nekifutásra két bóját is magával vitt a Capri, viszont ennél a kísérletnél a sofőr még nem volt tisztában az autó viselkedésével. Végül 77 km/órás bemeneti tempót mértek a legjobb kísérletnél, így a Ford EV-je átment a teszten.