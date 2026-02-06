Nem ijedt meg a jávorszarvasteszttől a Ford villanyos SUV-ja! Íme a videó!

Bóják között sem jött zavarba az új Capri, mutatjuk, hogyan teljesítette a kikerülőmanővert!

Gorzás Gergő 0 , , , , ,

Jávorszarvasteszten járt a Ford SUV-kupéja, de vajon mennyire mondható stabilnak a Capri? Itt a válasz, íme a videó!

Bár nem kifejezetten erre lett tervezve, már a szlalompályán is szépen helyt áll a Ford Capri, hiszen 23,2 másodperc alatt teljesítette a kört. Viszonyításképpen az abszolút csúcstartó 21,5 szekundummal a Porsche Taycan GTS. A Ford SUV-kupéja egyébként az Audi Q6-tal futott azonos időt, míg a listán utána 23,4 másodperccel a BYD Seal következik. A jávorszarvasteszten első nekifutásra két bóját is magával vitt a Capri, viszont ennél a kísérletnél a sofőr még nem volt tisztában az autó viselkedésével. Végül 77 km/órás bemeneti tempót mértek a legjobb kísérletnél, így a Ford EV-je átment a teszten.

You May Also Like

Videó: gyerekkel együtt lopta el az autót, majd kirakta a kisfiút egy boltnál

Németh Kornél 0

Ezt biztosan nem láttad jönni: kínai autókat gyárthat a Ford Európában!

Gorzás Gergő 3

Új akkumulátor és nagyobb hatótáv a Ford villanyautóiban

Horváth András Új akkumulátor és nagyobb hatótáv a Ford villanyautóiban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?