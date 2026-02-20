„Nincs értelme a kézi váltónak” a BMW sportrészlegének vezetője szerint

„Meglehetősen nehéz teljesen új kézi sebességváltókat fejleszteni, mert a piaci szegmens meglehetősen kicsi, és a beszállítók nem igazán lelkesednek az ilyesmiért. Továbbra is elégedettek vagyunk viszont a meglévő manuális váltóinkkal, ezért a következő néhány évben még megtartjuk őket a tervek szerint, de a jövőben egyre nehezebb lesz életben tartani a manuális váltót, különösen a következő évtizedben.”

Frank van Meel, a BMW M divízió vezetője az ausztrál CarSalesnek árulta el, hogy szerinte „mérnöki szempontból a manuális váltónak nincs értelme”. Van Meel megjegyzi, hogy a vállalat kétségtelenül még néhány évig megtartja a manuális váltót a keményvonalas rajongói számára, de lehet, hogy nem lesz jövője a BMW M kínálatában. A kijelentését így magyarázta:Nem ez az első alkalom, hogy Van Meel erről beszél: 2024-ben a BMW M divízió vezetője azt mondta a vásárlóknak, hogy mielőbb vegyék meg, ha manuális M modellt szeretnének. Van Meel szerint a folyamatosan fejlődő technológia és a csökkenő vásárlói kereslet miatt egyre nehezebb igazolni a manuális sebességváltós autók fejlesztésére szánt kiadásokat, még az M modellcsaládon belül is.