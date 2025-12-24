Olyan kormánykereket kaphat a Peugeot 208, ami a Lexus RZ-ben is van

A steer-by-wire a legegyszerűbben úgy jellemezhető, hogy a fizikai kapcsolat a kormány és a kerekek között megszűnik, és elektromos jelek továbbítják a kerekek felé az információt. Ez a technológia már régóta az autóipar horizontján szerepelt, de kevesek próbálják tömeggyártással készíteni.A rendszer egyik legnagyobb előnye a változó áttételű kormányzás. Alacsony sebességnél a Hypersquare rendkívül közvetlen, így szinte pillanatok alatt lehet teljes kormányzási szöget elérni – a parkolás sokkal könnyebb lesz. Autópályán viszont nyugodtak a reakciók. A volán kis mozdulataira sem kezd el kóvályogni az autó a sávjában, és stabil lesz az egyenesfutása. A Hypersquare a vezetőhöz és a forgalmi helyzethez igazodik: ott és úgy reagál, ahogy éppen optimális.A Hypersquare nem csupán egy új kormánykerék az utastérben – köré születik meg az autó új belső világa. A Stellantis új szoftveralapú architektúrája (Stellantisbrain) minden funkciót gyorsabban, zökkenőmentesebben és természetesebben működtet. A vezető előtt lévő műszeregység is új korszak előtt áll: a Peugeot víziója olyan kijelzőmegoldások felé mutat, amelyek a Hypersquare formáját és pozícióját maximálisan kihasználva egyfajta lebegő információs réteget hoznak létre közvetlenül a vezető látóterében.A Peugeot szerint, aki azt gondolja, hogy a Hypersquare a távoli jövőben lesz csak elérhető, nem is tévedhetne nagyobbat. Az új kormányzási rendszer állítólag már a következő generációs 208-asban megjelenik – először a teljesen elektromos változatban, de később bevezetik a belső égésű kivitelekben is. Ahogy Alain Favey, a márka vezetője elmondta, a Hypersquare azért fontos a Peugeot számára, mert szó szerint kézzel fogható módon tárja a világ elé a Peugeot fejlesztési potenciálját és technológiai sokszínűségét. Így a terv az, hogy a Hypersquare folyamatosan bekerül a Peugeot összes modelljébe. Már csak azért is ez a jó döntés, mert ahogy nő a legyártott darabszám, úgy csökken a fajlagos költség. Az sem véletlen, hogy a rendszer a várhatóan jövőre bemutatkozó 208-asban debütál. A márka történetében a kisautók mindig különleges szerepet töltöttek be: ebből a kategóriából indult a 205 legendája, s innen bontakozott ki a 208 és az i-Cockpit forradalma is.