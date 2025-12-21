Óriási sikernek ígérkezik a debreceni BMW, hatalmas várólista alakulhat ki!

Az új iX3 egyelőre jelentős siker, a vártnál jóval nagyobb rá az érdeklődés

Az első új Neue Klasse modell iránti óriási érdeklődésre maga a BMW sem számított. A márka egyik vezető beosztású munkatársa szerint lassan annyi foglalást adtak le, hogy a teljes 2026-os gyártási kapacitást leköti.

Több szempontból komoly jelentőségű a BMW történelmében a második generációs iX3, hiszen ez a második Neue Klasse modellcsalád első sorozatgyártásba küldött típusa. Emellett a villany-SUV-val kezdi meg termelését a bajorok Debrecen mellett felhúzott gyára is. Massimiliano Di Silvestre, a márka olaszországi kirendeltségének vezérigazgatója nemrég egy eseményen kifejtette, a magyar üzem dolgozói biztosan nem fognak unatkozni 2026-ban, mivel mostanra szinte a teljes kapacitást lefedik az előrendelések. "Az előrendelések messze meghaladták az előzetes várakozásainkat. Ha Európát nézzük, elmondhatom, hogy a 2026-os gyártási kapacitást szinte teljesen lefedik." Di Silvestre nem véletlenül hangsúlyozta ki nyilatkozatában Európát, hiszen a debreceni üzem nem fedi le a teljes globális piacot. Később Mexikóban, illetve Kínában is megkezdődik az új SUV gyártása. Utóbbi piacon ráadásul nem a nálunk is kapható iX3 kerül a kereskedésekbe, hanem egy specifikusan átdolgozott kivitel, amely hosszabb tengelytávval rendelkezik majd, mint debreceni testvére.

