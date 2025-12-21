Óriási sikernek ígérkezik a debreceni BMW, hatalmas várólista alakulhat ki!

Több szempontból komoly jelentőségű a BMW történelmében a második generációs iX3
, hiszen ez a második Neue Klasse modellcsalád első sorozatgyártásba küldött típusa. Emellett a villany-SUV-val kezdi meg termelését a bajorok Debrecen mellett felhúzott gyára is.
Massimiliano Di Silvestre, a márka olaszországi kirendeltségének vezérigazgatója nemrég egy eseményen kifejtette, a magyar üzem dolgozói biztosan nem fognak unatkozni 2026-ban, mivel mostanra szinte a teljes kapacitást lefedik az előrendelések. "Az előrendelések messze meghaladták az előzetes várakozásainkat. Ha Európát nézzük, elmondhatom, hogy a 2026-os gyártási kapacitást szinte teljesen lefedik."
Di Silvestre nem véletlenül hangsúlyozta ki nyilatkozatában Európát, hiszen a debreceni üzem
nem fedi le a teljes globális piacot. Később Mexikóban, illetve Kínában is megkezdődik az új SUV gyártása. Utóbbi piacon ráadásul nem a nálunk is kapható iX3
kerül a kereskedésekbe, hanem egy specifikusan átdolgozott kivitel, amely hosszabb tengelytávval rendelkezik majd, mint debreceni testvére.