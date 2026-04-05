Ritkán látott képsorok! Így készül Japánban az új Lexus ES!

Kis túlzással éppen egy éve mutatkozott be a Lexus ES legújabb generációja, azonban a tényleges gyártása csak most kezdődött meg. Ahogyan az előző nemzedék, úgy ez is a Toyota konszern Japán üzemében, a Kyushu szigetén fekvő Fukuoka gyárban látja meg először a napvilágot. A létesítményt 1991-ben alapították, viszont 2005 óta kizárólag a külföldi piacra szánt Lexus modellek gyártásával foglalkozik, és naponta közel 1900 autó hagyja el a gyár kapuját.

Ahogyan arról korábban már mi is beszámoltunk, az új ES egyaránt kapható lesz hibrid és tisztán elektromos kivitelben is. A mai trendeknek megfelelően a Lexus utóbbi gyártását kezdte meg először, így vélhetően a belső égésű motor nélküli példányok érkezhetnek meg elsőként hazánkba is.