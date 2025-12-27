Robotaxik lázadása?

San Francisco utcáin is megtörtént a robotaxi káosz, ahol szombaton egy alállomáson keletkezett tűz komolyabb áramkimaradást okozott. Elsötétültek a közlekedési jelzőlámpák és valószínűleg az útvonaltervezéshez szükséges adatszolgáltatás is akadozott. Ez egy igazi (humán) taxisofőrnek nem okoz különösebb problémát, a Waymo robotsofőrjei viszont azonnal kapituláltak, jelképesen feltették a kezüket: bekapcsolták a vészvillogót és mozdulatlanná váltak. Az utcákon, kereszteződésekben lefagyott autókat kerülgethettek a közlekedők, de a mozdulatlanná vált taxik akadályozták a mentők, tűzoltók mozgását is.
A robotaxiban ragadt ügyfelek egy ideig az ügyfélszolgálattal próbáltak kapcsolatba lépni, de a túlterhelt vonalak miatt ez nem mindenkinek sikerült. A legtöbben így kiszálltak a járműből és gyalog vagy egy egyéb módon folytatták útjukat. Habár kellemetlen egy lefagyott, vészvillogóval a kereszteződés közepén álló taxiban ülni, de szakértők szerint még mindig ez volt a legbiztonságosabb dolog, amit az önvezető taxik tehettek ebben a helyzetben.
Forrás: Traffix.hu
