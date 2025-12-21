Több ezer gyorshajtási büntetést törölhetnek! Mutatjuk, hogy hol!

Hat év kameraadatait kell visszamenőleg ellenőrizni és kiszűrni hibásan küldött büntetéseket. Ezeket aztán visszatérítik az autósoknak és még a büntetőpontokat is törlik.
Több tízezer sofőr automata traffipaxok mérése alapján kiszabott bírságát törlik az Egyesült Királyságban, miután kiderült, hogy a kamerák hibásan mértek. A probléma az úthálózat olyan részein fordult elő, ahol változtatható jelzésképű táblák mutatják a legnagyobb megengedett sebességet. Ezek a jelzések többféle értéket is mutathatnak, és a forgalom ritmusához igazodva jelezhetik az aktuális sebességlimitet. A probléma akkor jelentkezett, amikor a korlátozás mértéke éppen 40 mérföld/óráról 60-ra váltott. A tábla már az új értéket mutatta, de a kamerák még nagyjából 10 másodpercig a korábbi korlátozást szerint készítették a fényképeket.
A rendőrség több mint 36 000 sofőr esetében törölt szankciókat, míg a kamerák hibáját kivizsgálják, illetve kijavítják a hibát. A hiba az angol autópályák és a főutak 10 százalékán fordult elő, és az ezeken található összesen 400 kamerából 154-et érint – az intelligens autópályákon található összes változtatható sebességmérő kamerát, valamint az A14-es autópálya Huntingdon és Cambridge közötti szakaszát, valamint az A1-es autópálya bevezető csomópontját.
Forrás: Traffix.hu - a közúti közlekedés hibabejelentő oldala.