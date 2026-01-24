Új korszak kezdődik itthon? Már idén szolgálatba állhatnak az első önvezető taxik!

A kormánybiztos szerint már 2026-ban felbukkanhatnak a magyar utakon az első önvezető taxik

Többek között az USA-ban már évek óta elérhetőek a sofőr nélküli taxik, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos szerint pedig még az idén Magyarországon is feltűnnek majd az első ilyen autók.

Az Egyesült Államok egyes nagyvárosaiban 2026-ban már semmi meglepő nincs abban, ha valaki sofőr nélküli taxival utazik. Többek között ott a Waymo, vagy épp a Tesla saját szolgáltatása a Robotaxi, bár utóbbi esetében az utasoldalon egy alkalmazott folyamatosan figyeli a gépkocsi működését. Hamarosan pedig Magyarországon is, azon belül Budapest utcáin is felbukkanhatnak a sofőr nélküli taxik - legalábbis erről beszélt Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos az Inforádió Aréna című műsorában. Azonban hazánkba nem az amerikai óriások valamelyike érkezik, mivel a Zalazone az izraeli Mobileye rendszerét vásárolta meg, vele együtt pedig két "négyes szintű önvezető járművet". A kormánybiztos szerint ezek az év végén állnak szolgálatban a főváros útjain, a tervek szerint a Főtaxi és a vele partnerségben álló Uber flottájában.

