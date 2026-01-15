Újabb konnektoros hibridet hoz Európába a BYD! Vajon itthon is kapható lesz?

Újabb konnektoros hibridet mutatott be Európa számára a BYD. A Sealion 5 DM-i hossza 4,74 méter, 1,86 méter széles, magassága 1,71 méter, míg a tengelytávja 2,72 méter. Tehát az újdonság a Seal U DM-i kisebb alternatívájának tekinthető.Ahogyan az a BYD konnektoros hibridjeinél lenni szokott, a hajtáslánc alapját 1,5 literes, négyhengeres benzines erőforrás adja, jelen esetben 97 lóerővel. A villanymotorral kiegészülve a rendszerteljesítmény 210 lóerő, kerek 300 newtonméteres nyomatékkal. A hajtásláncot a felszereltségtől függően 12,96 vagy 18,3 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátor teszi teljessé. Előbbivel 62 kilométert ígér a BYD egy töltéssel, míg a nagyobb telepből akár 86 kilométer is kihozható. A kombinált hatótávja a kisebb aksis változatnak 992 kilométer, míg a nagyobbnak 1016 - legalábbis a BYD állítása szerint.A típust Nagy-Britanniában már be is árazták: az olcsóbb kivitel bő 13, míg a drágább szűk 15 millió forintnak megfelelő angol fonttól vihető. Egyelőre nem tudni, hazánkban elérhető lesz-e az újdonság, mivel erről eddig nem közöltek hivatalos információkat, ugyanakkor a szigetországban a kínai gigavállalat modellkínálata rendkívül hasonló a magyaréhoz, ezért nem kizárt, hogy később nálunk is elérhetővé teszik.