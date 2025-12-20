Valaki egy komplett gázkazánt felejtett idén az egyik autómegosztó kocsijában!

Többet és hosszabban vezettek idén a wigo felhasználói - derül ki a vállalat közleményéből. Átlagosan 15 százalékkal hosszabb utakat tettek meg, viszont a tavaly felállított 1490 kilométeres rekordot nem sikerült megdöntenie senkinek. Ellenben a legtöbb bérlés csúcsa megdőlt, mivel idén valaki 954 utat tett meg, közel 70-nel többet, mint a 2024-es győztes.A vállalat azt is elárulta, hogy a fővároson belül a legkedveltebb indulási és érkezési célpont Terézváros volt, hosszabb utakon viszont egyértelműen a Balaton térsége vitte a prímet, azon belül is Siófok, Balatonfüred valamint Zamárdi.Abszurd történetekből sem volt hiány. Bár az elhagyott csomagok az autóbérlős mindennapok szerves részét képzi, az még a wigo munkatársainak is emlékezetes maradt, amikor valaki egy komplett gázkazánt hagyott valamelyik gépkocsiban. Ugyanakkor nemes célokra is használták a vállalat flottáját. Az egyik felhasználó bérautóval szállított vért egy mentett kutyához, akinek a közlemény szerint így sikerült megmenteni az életét.