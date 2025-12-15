Videó: ilyen volt a rali-világbajnokság szaúdi fináléja testközelből!

Idén még a szezonzáró előtt is gyakorlatilag háromesélyes volt a WRC egyéni világbajnoki címe, hiszen a toyotások közül Sébastien Ogier, Kalle Rovanperä, valamint Elfyn Evans is esélyes volt a végső diadalra. Más-más aspektusból ugyan, de mindegyikőjük sikere különleges lett volna a maga nemében, azonban a végén a francia versenyző örülhetett, aki így immár kilencedszer emelhette a magasba a világbajnoknak járó trófeát. A helyszínen a Toyota magyar képviselete is ott volt, ennek köszönhetően az Insider magazin nézői nem csak a pálya mellől láthatnak exkluzív felvételeket, hanem többek között azt is megnézhetik, hogyan néz ki a világbajnok alakulat mozgó konyhája, de az is kiderül, egyszerre hányan és milyen feltételekkel dolgozhatnak az autókon.