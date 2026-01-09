Videó: kimentek a fiatalok driftelni egy Suzukival, az árokban kötöttek ki!

Bár a hó jelentősen megkönnyíti a driftelést, közúton továbbra is illegális bármilyen ilyesfajta manőver. Szerda este azonban ezzel mit sem törődve néhány fiatal egy gödi úton mégis megpróbálta, méghozzá egy Suzuki Wagon R+ típusú gépkocsival. Ahogyan az a felvételen látható, a "móka" nem tartott sokáig, ugyanis az autó az út menti, igencsak mély árokba csapódott. Szerencsére a balesetben senki sem sérült meg - közölte a Pest vármegyei rendőrség a közösségi oldalán.