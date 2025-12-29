Világszerte Magyarországon az egyik legnehezebb tanulóvezetőnek lenni
Egy friss kutatás szerint csupán két országban stresszesebb tanulóvezetőnek lenni, mint hazánkban
Számos tényező nehezíti Magyarországon a tanulóvezetők dolgát egy nemrég közölt tanulmány szerint, ugyanakkor a lista igencsak torzít. Máris mutatjuk, miért!
Forrás: Zutobi.com
|Ország
|Torlódások mértéke (%)
|Halálozások száma 100 ezer főre vetítve (db)
|Regisztrált gépjárművek száma 100 ezer főre vetítve (db)
|Útminőség (10-es skála)
|Összesített pontszám (10-es skála)
|1.
|Románia
|48,00
|9,6
|47 700
|2,96
|2,38
|2.
|Lengyelország
|36,67
|6,5
|67 100
|4,14
|2,50
|3.
|MAGYARORSZÁG
|46,00
|7,4
|49 200
|3,89
|2,86
Az első tízbe a fent említett országokon kívül Csehország, Bulgária, Lettország, Mexikó, Litvánia, a Fülöp-szigetek és Új-Zéland fért be. Ugyanakkor fontos információ, hogy a Zutobi mindössze 43 országot listázott, ez pedig töredéke a jelenleg elismert államoknak. Hiányoznak olyan közismerten katasztrofális közlekedési morállal rendelkező országok, mint például India vagy épp Vietnám, így szinte biztos, hogy egy nagyobb volumenű listán hazánk biztosan nem férne oda a top 3 közelébe. A Zutobi listáján az utolsó helyen Szingapúr található, ezt követően Svédország, Hollandia, Dánia, majd Svájc, vagyis elméletben ezek az országok biztosítják a legnagyobb "nyugalmat" a tanulóvezetőknek.