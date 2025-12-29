Világszerte Magyarországon az egyik legnehezebb tanulóvezetőnek lenni

Egy friss kutatás szerint csupán két országban stresszesebb tanulóvezetőnek lenni, mint hazánkban

Számos tényező nehezíti Magyarországon a tanulóvezetők dolgát egy nemrég közölt tanulmány szerint, ugyanakkor a lista igencsak torzít. Máris mutatjuk, miért!

Tanulóvezetőnek lenni egyetlen országban sem a legegyszerűbb feladat, viszont számos tényező még tovább nehezítheti a tanoncok dolgát. Ilyen például a rossz úthálózat, a forgalom egyéb, türelmetlenebb résztvevői, nem beszélve a szabálytalan sofőrökről. Egy kifejezetten a kezdő sofőrök segítésére létrehozott szervezett, a Zutobi éppen ilyen szempontok alapján listázta az országokat. Az első helyre azt az államot tették, ahol a "legstresszesebb" tanulóvezetőnek lenni. Ezért nem is kell olyan sokat "utaznunk", ugyanis a nem túl dicső pozíciót Románia szerezte meg. Az indoklásban a tanulmány kiemelte, a rossz úthálózat, a kiemelkedően sok halálos közúti baleset, és a számos torlódás miatt az elérhető 10-ből mindössze 2,38-as értékelést kapott keleti szomszédunk. A második helyen Lengyelország található 2,5 pontszámmal. Ez esetben is a közúti balesetekhez köthető magas halálozási arányt emelték ki, de az útburkolatok minőségében sem áll sokkal jobban az ország, hiszen 4,14 egységet kaptak. A dobogó alsó fokán pedig Magyarország található. Hazánk mindössze 2,86-os értékelést kapott a 10-ből. Az utak minősége Romániához hasonlóan gyatra a tanulmány készítői szerint (3,89 pontot adtak rá), de a halálozási arány is magas - még a lengyel adatot is megelőzi. Emellett a forgalmi torlódások is komolyak a nagyvárosokban. Utóbbit egy másik kutatás is megerősíti, amelyről itt írtunk korábban.
Ország Torlódások mértéke (%) Halálozások száma 100 ezer főre vetítve (db) Regisztrált gépjárművek száma 100 ezer főre vetítve (db) Útminőség (10-es skála) Összesített pontszám (10-es skála)
1. Románia 48,00 9,6 47 700 2,96 2,38
2. Lengyelország 36,67 6,5 67 100 4,14 2,50
3. MAGYARORSZÁG 46,00 7,4 49 200 3,89 2,86
Forrás: Zutobi.com

Az első tízbe a fent említett országokon kívül Csehország, Bulgária, Lettország, Mexikó, Litvánia, a Fülöp-szigetek és Új-Zéland fért be. Ugyanakkor fontos információ, hogy a Zutobi mindössze 43 országot listázott, ez pedig töredéke a jelenleg elismert államoknak. Hiányoznak olyan közismerten katasztrofális közlekedési morállal rendelkező országok, mint például India vagy épp Vietnám, így szinte biztos, hogy egy nagyobb volumenű listán hazánk biztosan nem férne oda a top 3 közelébe. A Zutobi listáján az utolsó helyen Szingapúr található, ezt követően Svédország, Hollandia, Dánia, majd Svájc, vagyis elméletben ezek az országok biztosítják a legnagyobb "nyugalmat" a tanulóvezetőknek.

