2026. 03. 22.
Kombit indít a BMW a világ egyik legkeményebb versenyén!
Ami egy évvel ezelőtt áprilisi tréfának indult, mára valósággá vált. A BMW M3 Touring 24H versenyautó a nürburgringi 24-órás futamon áll rajthoz, de már hamarabb is látható lesz éles körülmények között.
2026. 03. 10.
Ledobta a leplet a Dacia új kombi crossovere: így néz ki a Striker!
A Dacia új C-SUV modellje a kombi karosszériáért rajongó vásárlók szívére is céloz: formabontó megoldásokkal érkezik a Striker!
2026. 03. 09.
Európai színvonalú kombi? Nem mindenben! Teszten a BYD Seal 6 Dm-i Touring!
Ha ezt a kombit bármelyik európai gyártó tette volna le az asztalra, akkor senki sem lenne meglepődve. Akad azonban egy igazán nagy dobása: mutatom, hogy mi itt a látnivaló!
2026. 03. 06.
10 kombi, ami tesztoszteront reggelizett: te melyiket választanád?
Ezek az autók gyorsan bebizonyítják: ha kell, egy hétvégi túrán vagy pályanapon is megállják a helyüket, miközben a csomagtartójuk is szinte feneketlen.
2026. 03. 05.
Itt az első videó a Dacia crossoveréről! Elárulták a nevét és a premier dátumát is!
Csupán néhány napot kell várni a Dacia bemutatójára, amelyen leleplezik az idei év egyik nagy újdonságát. De mit érdemes tudni róla? Íme a legfontosabb részletek!
2026. 02. 03.
Beárazták az új Kia kombit: ennyibe kerül Magyarországon a K4 SW!
Nem kell tovább várni a Kia Ceed SW utódjának magyar áraira, a Kia K4 SW azonban jelentősen többe kerül a kifutó modellnél.
2026. 01. 22.
Immár hivatalos: idén 2 teljesen új típust fog bemutatni a Dacia!
2026-ban kettő vadiúj típussal bővül a Dacia modellpalettája, az újdonságokról pedig már azt is tudni lehet, várhatóan melyik szegmensbe érkeznek, illetve az árukat is elég jól meg lehet már most tippelni. Íme a részletek!
2026. 01. 13.
Még idén érkezik: így fog kinézni a Kia Ceed kombi utódja!
Új kombival bővül az európai kompakt-kínálat, ezúttal Koreából: mutatjuk a Kia K4 Sportswagon első hivatalos fotóit és a műszaki részleteket!
2025. 12. 03.
Beárazták itthon az első világító emblémás Peugeot modellt! Ennyit kérnek érte!
Megjelent a magyar árlistája a Peugeot 308 ráncfelvarrott változatának, amely egyben az első világító emblémával értékesített modellje a márkának. De vajon mennyiért lehet hazavinni? Máris mutatjuk!
2025. 11. 03.
Immár biztos: készül a Dacia új kombija, ekkor érkezhet!
Újabb modellel bővül rövid időn belül a Dacia kínálata, hiszen egy C-szegmensbe szánt kombin dolgoznak. Mutatjuk, mikor mutathatják be, illetve mennyibe kerülhet majd!
2025. 10. 10.
Újabb legendás kombi gyártása szűnt meg a SUV-ok miatt
Nem kerül forgalomba az utód nélkül búcsúzó V90 utolsó példánya, a fekete kombi ennél jóval megtisztelőbb feladatot kap.
2025. 09. 23.
Amikor a Passatnak nem a fogyasztása 4 liter: végsebesség-teszten a W8!
Lökettérfogat, hengerek száma, illetve teljesítményadatok terén is nagyjából a dupláját tudja ez a Volkswagen Passat a típustól megszokott értékeknek. De vajon mit jelent ez a végsebesség terén?
2025. 09. 17.
Fél óra alatt több mint 10 ezer rendelés érkezett az új AUDI kombira!
Kínában új márkával próbál szerencsét az Audi, amelynek első modellje most vált rendelhetővé. Csupán 30 perc alatt több mint 10 ezren rendeltek belőle!
2025. 09. 09.
Ilyen lesz a következő Škoda Octavia?
Elektromos kombi tanulmány a Škodától. Jól láthatóan nem akarják elengedni a kombik kezét, de hát miért is tennék az Octavia és a Superb sikerét látva.
2025. 09. 06.
Nyugdíjazta legnagyobb kombiját a Volvo
Eljárt az idő a legnagyobb hagyományos Volvo felett, az S90 után a V90 is búcsúzik.
2025. 09. 04.
Eddig sosem látott részleteket mutatott a Škoda az új kombijáról!
Küszöbön a Škoda bemutatója, a márka pedig egy utolsó, ám annál részletesebb videót tett közzé az újdonságról. Íme!
2025. 09. 02.
Magyarországra is érkezik a BYD kombija! Íme az ára!
Ahogyan az várható volt, Magyarországon is elérhetővé teszi a BYD a Seal 6 DM-i szedánt és kombit. Ezt érdemes tudni róluk!
2025. 08. 26.
Bombahír: érkezik Európába az első BYD kombi!
Napokon belül két új modellt is bemutat Európában a BYD, az egyik biztosan egy kombi lesz. Mutatjuk, mit lehet eddig tudni róla!