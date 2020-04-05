motorolajdoktor

Tippek, tanácsadók • 2020. 04. 05.
Múlhat-e az olaj fajtáján annak elfogyasztása?
Olvasónk Opel Vectrája jelentős olajfogyasztása miatt kért tanácsot. Lássuk, mit tehet annak megszüntetéséért!
Tippek, tanácsadók • 2019. 11. 17.
Egy korosabb, nem túl komoly értéket képviselő autó esetén is felettébb fontos, hogy milyen kenőanyag szolgál benne, ha ugyanis nem megfelelő kerül bele, az autó értékéhez fogható kárt okozhat.
Tippek, tanácsadók • 2019. 08. 04.
Olvasónk birtokában egy irigylésre méltó autó van: szívómotoros, 1,6-os Swift Sport, ráadásul 100 ezer kilométer alatti futással. Egy ilyen kincs esetén különösen fontos, hogy megfelelő kenőanyaggal fusson.
Tippek, tanácsadók • 2019. 07. 14.
Olvasónk benzines Mazda6-osához érdeklődött kenőanyag iránt. Mutatjuk az ajánlottat.
Tippek, tanácsadók • 2019. 06. 02.
Olvasónk egy 26 éves, több mint 350 ezer kilométert futott Renault Twingo kapcsán írt Motorolajdoktorunknak. Igen, törődéssel egy ilyen autó is vígan futhat még.
Tippek, tanácsadók • 2019. 03. 08.
Finom szerkezet a már 13 évvel ezelőtt debütált nyolcadik generációs Honda Civic 1,8-as benzinmotorja. Érdemes megadni neki a szükséges kenőanyagot.
Tippek, tanácsadók • 2019. 02. 28.
Olvasónk két autó kapcsán is küldött kérdéseket: keveset futó Fiat Ducato és még kevésbé sűrűn használt EcoBoost motoros Ford B-Max optimális kenése a tét.
Tippek, tanácsadók • 2019. 02. 24.
Egy kétségbeesett olvasói levél hívja fel a figyelmet: érdemes még a csere előtt megnézni, milyen olaj kell az autóba, különben a frissen betöltött olajat is lehet lecserélni.
Autósvilág hírei • 2019. 01. 19.
Kiváló példa: amennyiben az autógyártó kétféle viszkozitású olajat is ajánl, érdemesebb az alacsonyabb viszkozitásút venni, amelynek jobb a hidegindítás utáni kenőképessége.
Tippek, tanácsadók • 2019. 01. 11.
Igazi japánautó-hívő küldött kérdéseket a Motorolajdoktornak, Honda Accord és Toyota Yaris kenőanyagok kapcsán érdeklődött.
Autósvilág hírei • 2019. 01. 05.
Már 5 éve kifutott az előző generációs, 1,2-es motorral is kínált Jazz. Az ilyen korú autókkal már nem feltétlenül járnak márkaszervizbe, így jött is egy olyan kérdés, hogy "mehet-e bele Suzuki olaj?". A Motorolajdoktor választ ad.
Használtautó • 2018. 12. 26.
Olvasónk egy 15 éves, 1.5 dCi motoros Renault Megane túlzott olajfogyasztása kapcsán kérdezi a Motorolajdoktort. Egy biztos: nem utántöltögetni, hanem a hibát megszüntetni érdemes, bármi is legyen az.
Használtautó • 2018. 12. 18.
Olvasónk E46-osa kapcsán tette fel a kérdést: "Hova tűnik az olaj?". A Motorolajdoktor válaszol.
Autósvilág hírei • 2018. 12. 09.
1994-ben, kvázi a 100-as faceliftjével született meg az első Audi A6, ami 1997-ig, a "szappan" érkezéséig készült. Csúcsdízele 140 lóerős, 2,5 literes, öthengeres TDI volt, olvasónk az ebbe való olaj iránt érdeklődik.
Tippek, tanácsadók • 2018. 12. 06.
Alapból is élénk, de SHVS hibridrendszerrel is kiegészíthető az aktuális Swift, Ignis, Baleno 1.2 Dulajet motorja. Vajon milyen motor való a sok megállításhoz?
Autósvilág hírei • 2018. 12. 01.
Örömteli, ha egy bő 20 éves autónál is ügyel a tulaj arra, hogy a lehető legjobb kenőanyagot tegye autójába.
Autósvilág hírei • 2018. 11. 24.
Idős autónál sem szabad elhanyagolni az olajcseréket, nem szabad figyelmen kívül hagyni az olaj minőségét. A Motorolajdoktorhoz ezúttal egy 18 éves Bora PD TDI kapcsán érkezett kérdés.
Tippek, tanácsadók • 2018. 11. 22.
Mehet-e a Xado motorolaj egy előző generációs, még esztergomi Suzuki Swiftbe? A Motorolajdoktor választ ad.