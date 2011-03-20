Hölgyvezető • 2011. 03. 20.
A legsikeresebb navigátorok egyike a 11 éves lány
Noszvai Anna 7 évesen kezdte a navigálást az 1/100-as oldtimer versenyeken. Most 11 éves, de nevét már hazánkban és külföldön is (el)ismerik.
Sztori • 2011. 03. 13.
1956 melletti kiállása miatt díszpolgár lesz a rocklegenda, és még teret is kap Budapesten. Március 15-ig szavazhatnak, hogy tizenkét közterület közül melyik legyen az Elvis Presley tér!
Hölgyvezető • 2011. 03. 05.
Az autós táskák, hátizsákok, utazóbőröndök vagy shopperek, azaz bevásárló szatyrok legalább olyan stílusos kiegészítői lehetnek a mindennapoknak és a jó idővel közelgő autós rendezvényeknek, mint a már bemutatott autós ékszerek.
Tippek, tanácsadók • 2011. 02. 26.
A „dugófigyelés”, amelyet néhány éve még irigykedve néztünk külföldön, végre kis hazánkba is megérkezett.
Sztori • 2011. 02. 25.
A szakértők 400 forintos benzinárral riogatnak, nem csoda, hogy fénysebességgel terjednek a meghívások: nyerjünk üzemanyagot!
Sztori • 2011. 02. 21.
Hosszú évek óta bosszantják az autósokat a kátyúk - ez lehet az oka, hogy újra életre kelt a Fogadj örökbe egy kátyút mozgalom. Most azonban útjavítás helyett valami egészen mást csinál a lakosság. Nézzük!
Hölgyvezető • 2011. 02. 13.
Egy Ferrari a nyakba, Samba busz a csuklóra... az ékszer kifejezi, ki és mi iránt rajong viselője. Szinte mindenki megtalálhatja (vagy elérhető áron elkészíttetheti) a kedvenc autóját ékszer formájában.
Sztori • 2011. 02. 12.
Nem szeretnék senkit megbántani, de úgy sejtem, valaki ezt az óriásplakátot nagyon benézte... s nem én néztem el.
Sztori • 2011. 02. 12.
A koszos autót heteit éljük, ezért nagyon megtetszett, amikor valaki ebből vidámságot, sőt, talán annál még sokkal többet csinált. Lehet egy koszos szélvédőt művészinek is nevezni? Kétségkívül!
Hölgyvezető • 2011. 02. 11.
A Renault a népszerű olasz divatmárkával, a Miss Sixtyvel közösen tervezte meg kisautójának, a Twingo-nak 2011-es limitált szériáját, amely tegnap végre Magyarországon is bemutatkozott.
Tippek, tanácsadók • 2011. 02. 10.
Elsősorban a gyermekekre jellemző, hogy hosszabb utazások alkalmával úgynevezett utazási betegség (rosszullét, hányinger, esetleg hányás) lép fel, de felnőttek esetében sem ritka. Ez azonban megelőzhető.
Sztori • 2011. 02. 08.
Metzker Viki és Daniludisz Niki pózolt modern retróban, retro járművekkel - a legújabb Missq kollekció bevállalósaknak tökéletes bármilyen autós alkalomra is, és mint megtudtunk, soha nem megy ki a divatból.
Autósvilág hírei • 2011. 02. 07.
Két bombázó lepte meg az idei Superbike VB-re készülő egyetlen hazai csapat, a Team Hungary Tóth tagjait, Tóth Imit és Németh Balázst.
Sztori • 2011. 02. 07.
A Millenáris Velodrom évszázados dicső múltja eddig szinte ismeretlen volt a nagyközönség számára - de most egy oldtimeres rendezvény miatt a figyelem központjába került.
Hölgyvezető • 2011. 02. 06.
Tanácstalanok, mit vigyenek magukkal vagy hogyan kössék le a fedélzeten utazó gyermekek figyelmét? Segítünk!
Hölgyvezető • 2011. 02. 05.
Bertha Benz neve egybeforrt a világ első autós kirándulásáéval. Azonban a legendát az évek során kiszínezték, nem minden úgy történt, ahogy az a nagy könyvben meg van írva.
Sztori • 2011. 02. 04.
„Az autós újságíró az élet császára” - szokták mondogatni a fiúk, s aztán minden gyanúsnak tűnő sajtótájékoztatóra engem küldenek el... de élvezem.
Sztori • 2011. 02. 04.
Gyakorlatilag hétről hétre kapjuk a városi legendákat, különböző körlevelek formájában: február slágere eddig egy különleges, állítólagos radarberendezést mutató képsorozat.