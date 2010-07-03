Magyarország lakossága elférne bennük

Autósvilág hírei • 2010. 07. 01.

Az első Prius érkezése, vagyis 1997 óta a Toyota összesen ennyi hibridet értékesített, és ez a szám jelenleg is ütemesen növekszik.

Négy év eladási tervei

Autósvilág hírei • 2010. 07. 01.

Az Alfa Romeo 2014-re nem kevesebb, mint félmillió eladott autót tervez évente.

325 lóerős kombi-fenevad

Autósvilág hírei • 2010. 06. 25.

A Volvo és a Heico együttműködése hozta létre az eddigi legerősebb, szalonból hazavihető Volvót. A száz darabos példányszám és a sportkocsis teljesítmény egy családi kombit takar.

Sajátos modell lesz az Astra-palettán

Autósvilág hírei • 2010. 06. 24.

2011-ben, a Genfi Autószalonon vezetik be a háromajtós Opel Astrát, a GTC-t. Az ötajtósra alapozott változat a kínálat sportos vagánya lesz.

Amikor kell egy kis feszültség

Tippek, tanácsadók • 2010. 06. 22.

Lemerült akkumulátorú autót külső segítséggel újraindítani nem hosszadalmas, és nem is nehéz, de ismerni kell a szabályokat, nehogy a másik autó is megadja magát.

Újra lesz Saab 93?

Autósvilág hírei • 2010. 06. 22.

2012-ben új generációs 9-3 jelenik meg a Saab kínálatában: a 93-assal felélesztik a 90-es sorozatot és a ferdehátú verziót.

Irányjelzett, aztán ránk húzta

Sztori • 2010. 06. 21.

A német autópályán rendnek és fegyelemnek kell lennie. Mint kiderült, a megfelelő pillanatban biztosan akad valaki, aki be is tartatja a szabályokat. Mindegy, mibe kerül.

Befutó kifutó?

Teszt • 2010. 06. 20.

Két, ráncfelvarrás előtti Hyundai i30-at teszteltünk. Ki akartuk deríteni, hogy érdemes-e a megmaradt raktári példányok közül választani, vagy jobb megvárni az i30u-t.

Hatótávolság-verseny

Sztori • 2010. 06. 18.

Dízel? Benzin? Esetleg a gáz? Megnéztük, melyik autóval hová utazhatunk el 5000 forintért megtankolva.

Amerika kedvence lesz?

Autósvilág hírei • 2010. 06. 17.

New Yorkban lerántották a leplet a 2010-es modellévű Volkswagen Jettáról. Az Amerikában népszerű modell VI. generációja más-más hozományt kap a tengerentúlon és Európában.

Mindent a grammok lefaragásásért!

Autósvilág hírei • 2010. 06. 16.

2010 végétől a PSA Peugeot Citroën legtöbb dízelmodelljében megjelenik az e-HDi technológia, amely többek közt stop&start-rendszert használ az emisszió csökkentése érdekében.

Beparkol, miközben meccset nézel

Újdonság • 2010. 06. 15.

A 2010-es Volkswagen Touran látszatra alig frissült. Ha közelebbről megismerkedünk vele, kiderül, hogy a bevált tulajdonságait megtartva számos újdonsággal gyarapodott.

A számítógép sem mindentudó

Tippek, tanácsadók • 2010. 06. 12.

Az ADAC tesztje szerint a fedélzeti komputerek nagy része pontatlanul méri a fogyasztást.

Prémium downsizing

Autósvilág hírei • 2010. 06. 09.

A környezetvédelmi normák teljesítése érdekében új motorcsaládot fejleszt a BMW. Ennek első tagja a BMW-től szokatlan, háromhengeres konstrukció lesz.

Újabb piacon a Mitsubishi villanyautó

Autósvilág hírei • 2010. 06. 08.

A Mitsubishi bejelentette, hogy júliustól elektromos i-MIEV kisautókat szállít Ausztráliába. A kontingens méretéből kiderül, hogy egyelőre lassú a piacnövelés.