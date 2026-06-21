111 km/órával száguld az új Lego autó! Az 1:8-as változatát akár Te is megveheted!

2016 óta minden páros évben jelentkezik a Lego egy 1:8-as méretarányban újragondolt autócsodával, a tizedik évfordulóra pedig a korábban kiszivárgott információknak megfelelően még az eddigieknél is ritkább autót választottak alapanyagnak. A Jesko alapokon nyugvó Koenigsegg Sadair’s Spearből mindössze 30 példányt készít a svéd vállalat, így még a márka berkein belül is az egyik legritkább típusnak számít.A Christian von Koenigsegg édesapjának, Jesko Von Koenigsegg kedvenc versenylovának nevét viselő modell mozgatásáról egy 5,0 literes, V8-as, ikerturbós benzinmotor gondoskodik, amely E85-ös üzemanyaggal 1625 lóerőt képes kipréselni magából, vagyis a típus tömeg/lóerő aránya még a One:1-nál is kedvezőbb, amelynek a vonatkozó értéke 1:1.A svéd autócsoda ihlette 1:8-as Legóban ugyancsak megtalálható a V8-as erőforrás, egy működő, kilencfokozatú váltó, de a játékgyártó szerint a felfüggesztéseket is eddig nem látott megoldásokkal építhetik majd meg a vásárlók. A Lego Sadair’s Spear további különlegessége az úgynevezett „Ghost Mode, amely elméletileg lehetővé teszi egyetlen gombnyomással az ajtók, a motorborítás, illetve a frunk fedelének felnyitását. Ennek a mechanikának a pontos működését egyelőre nem részletezték. Az 59 centiméter hosszú, 28 centi széles, 15 centi magas Lego készlet leghamarabb július elsejétől lesz megvásárolható a törzsvásárlói program részeként, mindenki más július negyedikétől adhatja le a rendelését. Itthon 172 990 forintot fognak kérni a készletért.A leleplezéssel egy időben a Sadair’s Spear 1:1-es változatát is bemutatta a Lego, amellyel rekordot is döntött a vállalat. A 327 906 elemből összerakott, közel 1,8 tonnás (ebből 400 kilogramm Lego) replika tervezése és megépítése 9400 munkaórát vett igénybe. Ahogyan anno a Budapesten is kiállított Bugatti Chiron vagy épp a McLaren P1, úgy természetesen a Koenigsegg is képes önállóan mozogni, nem is akárhogy: a goodwoodi emelkedőn fordított irányból 111 km/órás sebességet ért el, ami – talán mondani sem kell – természetesen rekord.