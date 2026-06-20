1,5 milliárd euróval támogatja az EU az európai akkumulátorgyártókat

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A kezdeményezés keretében akár 1,5 milliárd eurónyi kamatmentes hitel válhat elérhetővé az akkumulátorcellát gyártó vállalatok számára. Az európai akkumulátoripar az elmúlt években jelentős gyártókapacitásokat épített ki, ugyanakkor az ázsiai versenytársak dominanciája és a lassabban növekvő elektromosautó-piac egyre nagyobb nyomást helyez a szektorra. A Bizottság szerint az új támogatási eszköz éppen abban az időszakban nyújt segítséget, amikor a gyárak a fejlesztési szakaszból a nagy volumenű termelés felé lépnek.

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A Battery Booster Facility az Innovation Fund keretéből kapja a forrásait, amelyet az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (EU ETS) bevételei finanszíroznak. Az újdonságot az jelenti, hogy a Bizottság első alkalommal közvetlen, kamatmentes hitel formájában támogatja a gyártókat. A programra olyan vállalatok jelentkezhetnek, amelyek az Európai Gazdasági Térségben építenek vagy bővítenek akkumulátorcella-gyártó kapacitást. Az egyik alapfeltétel a legalább 10 GWh éves termelési kapacitás elérése, ami azt mutatja, hogy a támogatást elsősorban nagy léptékű ipari beruházások számára hozták létre.

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