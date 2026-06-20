Autósvilág hírei2026. 06. 20.
1,5 milliárd euróval támogatja az EU az európai akkumulátorgyártókat
Az Európai Bizottság hivatalosan elindította a Battery Booster Facility programot, amelynek célja az európai akkumulátorgyártás felpörgetése és a kontinens versenyképességének erősítése az elektromos autók piacán.
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A kezdeményezés keretében akár 1,5 milliárd eurónyi kamatmentes hitel válhat elérhetővé az akkumulátorcellát gyártó vállalatok számára. Az európai akkumulátoripar az elmúlt években jelentős gyártókapacitásokat épített ki, ugyanakkor az ázsiai versenytársak dominanciája és a lassabban növekvő elektromosautó-piac egyre nagyobb nyomást helyez a szektorra. A Bizottság szerint az új támogatási eszköz éppen abban az időszakban nyújt segítséget, amikor a gyárak a fejlesztési szakaszból a nagy volumenű termelés felé lépnek.
A Battery Booster Facility az Innovation Fund keretéből kapja a forrásait, amelyet az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (EU ETS) bevételei finanszíroznak. Az újdonságot az jelenti, hogy a Bizottság első alkalommal közvetlen, kamatmentes hitel formájában támogatja a gyártókat. A programra olyan vállalatok jelentkezhetnek, amelyek az Európai Gazdasági Térségben építenek vagy bővítenek akkumulátorcella-gyártó kapacitást. Az egyik alapfeltétel a legalább 10 GWh éves termelési kapacitás elérése, ami azt mutatja, hogy a támogatást elsősorban nagy léptékű ipari beruházások számára hozták létre.
A Bizottság várakozásai szerint a kezdeményezés új magánbefektetőket vonzhat az európai akkumulátoriparba, miközben hozzájárulhat ahhoz is, hogy az Európában gyártott elektromos autók egyre nagyobb arányban helyben készülő akkumulátorokat használjanak. Ez egy stratégiai jelentőségű kérdés, hiszen jelenleg a globális akkumulátorgyártás jelentős része továbbra is Ázsiában koncentrálódik. A Battery Booster program teljes kerete 1,8 milliárd euró, amelyből 1,5 milliárd euró jut közvetlenül az akkumulátorcella-gyártás támogatására, további 300 millió euró pedig a kritikus nyersanyagok európai ellátási láncainak fejlesztését szolgálja.
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