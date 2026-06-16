19-re lapot húz a Stellantis! Mindent az olcsó villanyautóra tesznek fel!

Felhagy a multiplatform kisautók fejlesztésével a Stellantis, a közeljövőben pedig kizárólag villanyos hajtáslánccal dobja majd piacra a legkisebb modelljeit a cégóriás. A döntést a kínai konkurencia erősödésével magyarázta a vállalat, állításuk szerint csak így lehet elérni, hogy ténylegesen 15 ezer euróért (mai árfolyamon 5,2 millió forintért) értékesíthessék a belépő szintű villanyautóikat.
A döntés már csak azért is nevezhető merésznek, mivel a Stellantis kötelékén belül is találni hasonló lépést, amely finoman szólva sem bizonyult megfelelőnek az idő múlásával. A 2020-ban megjelent Fiat 500 legújabb generációja eredetileg tisztán elektromos modellként mutatkozott be, az eladásai viszont messze elmaradtak a várakozásoktól (többször a gyártását is szüneteltetni kellett a gyér kereslet miatt
), ezért az olasz márka tavaly egy lágy hibrid alternatívával bővítette a kínálatot
. Ugyanakkor az igazsághoz hozzátartozik, az 500-as nem feltétlenül tekinthető belépő szintű villanyautónak, ez pedig az árazásában is visszaköszön.
Ennek ellenére az Automotive News Europe kongresszusán Emanuele Cappellano, a Stellantis európai regionális vezetője bejelentette, az új felfogás szerint éppen egy új belépő szintű Fiatot fejlesztenek, valamint a Citroën „Kacsa
modernkori új változatának fejlesztése is ezen elv mentén történik.
Nagyon fontos ugyanakkor hangsúlyozni, nem tűnnek el a belső égésű motorok a Stellantis kínálatából. Az STLA One platformon érkező újdonságok továbbra is többféle hajtáslánccal lesznek kaphatóak. Ezzel egybecseng az Opel múlt heti bejelentése is, amely szerint az új Astra biztosan multiplatform megjelenést kap, de a jövőre érkező új Corsa is a One padlólemezen fog bemutatkozni, illetve a német székhelyű márkánál készül egy C-SUV is, amelyet a Leapmotorral közösen fejlesztenek. Utóbbiról egyelőre nem sokat tudni.
Mindenesetre az egyelőre „E-Carsként hivatkozott kategóriából – amelybe az új Fiat és Citroën Kacsa érkezik – rengeteget profitálhat a Stellantis. Egyrészt amennyiben az EU ténylegesen bevezeti a „kis városi villanyautók fogalmát a szabályozásba, úgy a cégóriás úgynevezett „szuperkrediteket számolhat el minden egyes eladott példány után, amelyek az emissziós kvóta számításánál súlyos bírságoktól mentheti meg a vállalatot. Másrészt a jelenlegi piaci környezetben a Stellantis tudná a legkedvezőbb árú EV-ket letenni az asztalra, hiszen a Leapmotor T03
több mint 7 millió forintért kapható, míg az itthon egyelőre ár nélküli Renault Twingo
20 ezer euró környékén lesz megvásárolható, vagyis a jelenleg nagyon kedvező forint-euró árfolyam alapján éppen beférne 7 millió forint alá, de ebből nem érdemes kiindulni, minden bizonnyal inkább 8 millió forint környékére fogják itthon beárazni. Ezen autók vetélytársaként érkezhetne meg a Fiat és a Kacsa mintegy 5,2 millió forintért, bár ezen modellek bemutatásáig még rengeteget változhat a kínálat a belépő szintű villanyautók mezőnyében.