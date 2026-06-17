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Autósvilág hírei2026. 06. 17.

163 km/óráig taposta a Toyotának, a büntetés sem maradt el! Ennyit kell fizetnie!

A múlt hét sem telt el extrém gyorshajtások nélkül, sorra repkedtek a százezer forintnál is nagyobb mértékű bírságok.

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Gorzás Gergő
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Csak Bács-Kiskun vármegyében a múlt héten 1239 gyorshajtást rögzítettek, ebből több olyan kirívó volt, hogy a rendőrség nyilvánosságra is hozta azokat. Az 51. számú főúton egy Ford vezetője hajtott a megengedett 50 km/óra helyett 99 km/órával, amiért vélhetően 140 ezer forintos csekket fognak küldeni az üzembentartónak. Egy Fiat sofőrje az 52. számú főúton szaladt bele a traffiba kvázi autópályás tempóval, hiszen a mérőműszer szerint 137 km/órával haladt a felvétel készítésének pillanatában. Arányaiban ez kisebb léptékű gyorshajtásnak minősül, ezért ez esetben jó eséllyel 100 ezer forintos pénzbírsággal számolhat az üzembentartó.
Ellenben az 55. számű úton megcsípett Toyota vezetője által elkövetett gyorshajtás biztosan 140 ezer forintos büntetést von maga után, mivel ezt a rendőrség külön ki is emelte közleményében. A traffipax által készített fotón a SUV a legális 90 km/óra helyett 163 km/órával húzott el a mérőműszer előtt. Nógrád vármegyében is akadt, aki úgy gondolta, rá nem vonatkoznak a sebességkorlátozások. Szekszárd külterületén egy Ford pickupot mértek be a rendőrök 150 km/órás tempóval, pedig ezen a szakaszon is 90 a megengedett. A hatóság közleménye szerint 4 előéleti pont és 100 ezer forint bírság lett a gyorshajtás vége.
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