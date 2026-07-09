90 helyett 169: mutatjuk, mekkora bírságot kapott a Volvo sofőrje!

A 47-es főút Békéscsaba és Orosháza közötti szakaszán kapták lencsevégre a sebességmérést végző rendőrök ezt a Volvót, a sofőr 90 helyett 169 km/órával hajtott, a jogszabály szerint 210 ezer forint közigazgatási bírság megfizetésére kötelezték és 6 közlekedési előéleti pontot is kapott. Mindez nem csak üres bírságolás: a főútra nehezen belátható mellékutakról több helyen fel lehet hajtani, illetve egy előzésnél sem számítanak a szabályosan közlekedők ekkora sebességtúllépésre. Bár ilyenkor elméletben a gyorshajtónak van elsőbbsége, a fizikát nem érdekli, hogy elméletben mi lenne a szabályos. Ráadásul aki jóval gyorsabban hajt a megengedettnél, nehezebben tud megállni vagy lassítani is egy ilyen helyzetben. Nem csak a bírság miatt érdemes tehát betartani a szabályokat, mindenki jobban jár, ha meg sem történik a baleset.