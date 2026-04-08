115 km/órával fotózták le Tompa belterületén, ekkora bírság lett a vége!

1507 rögzített gyorshajtás történt a múlt héten Bács-Kiskun vármegyében, derült ki a rendőrség frissen megjelent közleményéből. Közülük 3 olyan léptékű volt, hogy azokat a hatóság úgy döntött, a weboldalán is közzéteszi. A legdurvább gyorshajtást egy BMW sofőrje követte el, aki Tompa belterületén a megengedett 50 km/óra helyett 115 km/órával közlekedett. Ezt a produkcióját 210 ezer forintos csekkel "jutalmazta" a rendőrség.

Ugyancsak Tompán - feltehetőleg néhány óra eltéréssel, de még aznap - egy Audit is bemért a traffipax, amely 97 km/órával közeledett a mérőműszer felé. Ez a fotó 100 ezer forintba fog kerülni a szabálysértőnek, de annak a VW Polónak a sofőrje is ekkora bírságra számíthat, akit Csólyospálos belterületén mértek be 100 km/órával, vagyis pontosan a legális duplájával.