2025-ben sem talált legyőzőre, ez volt Magyarország kedvenc autógyártója!
Immár zsinórban 4 éve ez az autógyártó értékesíti a legtöbb gépkocsit hazánkban
A haszongépjárműveket és a személyautókat összeadva sorozatban negyedjére szerezte meg a győzelmet a japán márka. Íme a pontos számok!
Forrás: Datahouse
A top 10 autómárka a személyautók és kishaszongépjárművek összesített magyarországi eladásai alapján
|Márka
|példányszám (db)
|piaci részesedés (%)
|1.
|Toyota
|16 635
|10,9
|2.
|Ford
|16 311
|10,7
|3.
|Suzuki
|14 285
|9,3
|4.
|Škoda
|11 373
|7,4
|5.
|Volkswagen
|10 963
|7,2
|6.
|Mercedes
|7655
|5,0
|7.
|Kia
|7545
|4,9
|8.
|BMW
|7052
|4,6
|9.
|Renault
|6149
|4,0
|10.
|Hyundai
|5277
|3,4
Forrás: Datahouse
A top 10 autómárka a személyautók összesített magyarországi eladásai alapján
|Márka
|példányszám (db)
|piaci részesedés (%)
|1.
|Suzuki
|14 285
|11,0
|2.
|Toyota
|13 862
|10,7
|3.
|Škoda
|11 373
|8,8
|4.
|Volkswagen
|8734
|6,7
|5.
|Ford
|8397
|6,5
|6.
|Kia
|7540
|5,8
|7.
|BMW
|7052
|5,4
|8.
|Mercedes
|5618
|4,3
|9.
|Hyundai
|5277
|4,1
|10.
|Nissan
|4895
|3,8
A top 10 autómárka a kishaszongépjárművek összesített magyarországi eladásai alapján
|Márka
|példányszám (db)
|piaci részesedés (%)
|1.
|Ford
|7914
|33,4
|2.
|Toyota
|2773
|11,7
|3.
|Volkswagen
|2229
|9,4
|4.
|Renault
|2097
|8,9
|5.
|Mercedes
|2037
|8,6
|6.
|Opel
|1752
|7,4
|7.
|Fiat
|1284
|5,4
|8.
|Peugeot
|970
|4,1
|9.
|Citroën
|777
|3,3
|10.
|Isuzu
|432
|1,8