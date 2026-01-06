2025-ben sem talált legyőzőre, ez volt Magyarország kedvenc autógyártója!

Immár zsinórban 4 éve ez az autógyártó értékesíti a legtöbb gépkocsit hazánkban

Gorzás Gergő 0 , , , , ,

A haszongépjárműveket és a személyautókat összeadva sorozatban negyedjére szerezte meg a győzelmet a japán márka. Íme a pontos számok!

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, kizárólag a személyautók piacát vizsgálva a Suzuki végzett az élen. Azonban jelentősen más tabella rajzolódik ki, ha a kishaszongépjárműveket is bevonjuk a képletbe, hiszen úgy már egy másik japán márka, a Toyota mondhatja magáénak a 2025-ös győzelmet. Mindent egybevetve a Toyota összesen 16 635 példányt regisztrált, vagyis a teljes piac 10,9 százalékát hasította ki magának. Így a japán márka sorozatban negyedjére szerezte meg az összetett győzelmet a magyar újautó-piacon. A lista második helyén a Ford található, amely ugyan kizárólag a személyautókat vizsgálva csak az 5. legnagyobb volument produkálta, viszont a kishasznongépjárművek piacát szabályosan letarolta.

A top 10 autómárka a személyautók és kishaszongépjárművek összesített magyarországi eladásai alapján
Márka példányszám (db) piaci részesedés (%)
1. Toyota 16 635 10,9
2. Ford 16 311 10,7
3. Suzuki 14 285 9,3
4. Škoda 11 373 7,4
5. Volkswagen 10 963 7,2
6. Mercedes 7655 5,0
7. Kia 7545 4,9
8. BMW 7052 4,6
9. Renault 6149 4,0
10. Hyundai 5277 3,4
Forrás: Datahouse

A top 10 autómárka a személyautók összesített magyarországi eladásai alapján
Márka példányszám (db) piaci részesedés (%)
1. Suzuki 14 285 11,0
2. Toyota 13 862 10,7
3. Škoda 11 373 8,8
4. Volkswagen 8734 6,7
5. Ford 8397 6,5
6. Kia 7540 5,8
7. BMW 7052 5,4
8. Mercedes 5618 4,3
9. Hyundai 5277 4,1
10. Nissan 4895 3,8
Forrás: Datahouse 2025-ben az amerikai székhelyű vállalat 7914 kishaszongépjárművet vett nyilvántartásba, így a piaci részesedésük 33,4 százaléknál állt meg. A második helyen 2773 példánnyal a Toyota szerepel, majd a dobogó alsó fokán a Volkswagen 2229-cel.
A top 10 autómárka a kishaszongépjárművek összesített magyarországi eladásai alapján
Márka példányszám (db) piaci részesedés (%)
1. Ford 7914 33,4
2. Toyota 2773 11,7
3. Volkswagen 2229 9,4
4. Renault 2097 8,9
5. Mercedes 2037 8,6
6. Opel 1752 7,4
7. Fiat 1284 5,4
8. Peugeot 970 4,1
9. Citroën 777 3,3
10. Isuzu 432 1,8

You May Also Like

Ez a márka adta el 2025-ben a legtöbb személyautót Magyarországon!

Gorzás Gergő 0

Ilyen az ideális városi crossover!

Horváth András Ilyen az ideális városi crossover! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

5 millió forintért adja a friss bZ3-ast a Toyota Kínában

Horváth András 5 millió forintért adja a friss bZ3-ast a Toyota Kínában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?