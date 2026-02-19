2,4 tonnás hibrid lett az új Audi RS 5

Ahelyett, hogy négyhengeresre cserélték volna a motort, az Audi Sport megtartotta az ikerturbós, 2,9 literes, V6-os szörnyeteget a motorháztető alatt, ráadásul 59 lóerővel erősebb is lett, így 510 lóerővel büszkélkedhet. A teljesítmény egy nyolcfokozatú automata sebességváltón és egy új Quattro rendszeren keresztül jut el a kerekekhez. Mindez egy önzáró differenciálművel párosítva, a nyomatéknak pedig akár 85 százalékát is képes a hátsó tengelyre irányítani a rendszer, bár a vezetési körülményektől függően akár 70 százalék is juthat az első kerekekre.A hathengeres benzinfalóhoz egy 177 lóerős villanymotor csatlakozik. A hibrid rendszer együttesen 639 lóerős teljesítményt és 825 newtonméteres nyomatékot biztosít. Az újdonság 3,6 másodperc alatt gyorsul állórajtból 100 km/órára és 285 km/órás végsebességet ígér. A 25,9 kilowattórás akkucsomag 87 kilométeres elektromos hatótávolságot kínál, a teljes feltöltés körülbelül két és fél órát vesz igénybe. Mindez azonban érezhető extra tömeget jelent: az Avant változat 2370 kilogrammot nyom, ami 625 kilós növekedés az elődjéhez képest.Ránézésre is látszik a különbség egy köznapi A5 modellhez képest: az RS változat 9 centiméterrel szélesebb. Az opcionális kerámia fékek 20 vagy 21 colos kerekek mögött kaphatnak helyet, a sötétebb mátrix LED fényszórók és a fekete embléma is morcosabb küllemet kölcsönöznek, mindezt az OLED hátsó lámpákban visszaköszönő kockás zászló motívum, illetve a két ovális kipufogóvég teszi teljessé. Arról nem is beszélve, hogy mindkét karosszériaváltozaton masszív első légbeömlők és hátsó szárnyak teszik egyértelművé: ez a csúcsmodell. Egyes külső elemek felárért akár szénszálasra is cserélhetők.Az utastérben kevésbé ordítanak a változások a hagyományos A5-höz képest. Továbbra is rengeteg a fényes fekete díszítőelem, de nem tűnt el a három vastag keretes kijelző és a kapacitív kezelőszervek tömkelege sem. Alapáron járnak a kagylósított ülések méhsejtmintás varrással, elektromos állítással és masszázsfunkcióval. Az alap RS 5-ben nincs bőrkárpit, míg a magasabb felszereltségi szinteken piros vagy szürke bőr közül lehet választani.A kormánykerék felül és alul vágott, bőrrel bevont, RS gombokkal a vezetési módok váltásához és a boost funkció aktiválásához. Az extra löket 10 másodpercig tart, parancsra felszabadítva a maximális teljesítményt előzéskor vagy vagánykodás közben. Az új RS 5 modellek hazai árai még 2026 első negyedévében kiderülnek, az az első vásárlók várhatóan idén nyáron kapják kézhez az autót.