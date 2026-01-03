5 millió forintért adja a friss bZ3-ast a Toyota Kínában

Nálunk sajnos továbbra sem kapható a Toyota 2023-ban bemutatott villany-szedánja, a bZ3, viszont Kínában már másodjára frissül. Ezúttal lidart, továbbfejlesztett vezetősegédeket és átszabott műszerfalat hozott a ráncfelvarrás. Kint tetőn a lidar doboza a legfeltűnőbb változás, de átrajzolták kicsit a fényeket is a lámpatesteken belül, illetve egy új szürke fényezés is megjelent a palettán. Az utastérben pedig az új, immár vertikális elrendezésű és 15,6 colos infotainment képernyő várja az utasokat a korábbi 12,8 colos és függőleges kialakítású helyett. Ennek hatására a középkonzolt is átdolgozták egy kicsit, hogy ergonomikusabbá váljon.Az autó továbbra is fronthajtású, kétféle teljesítményszinttel. A gyengébbi 181 lóerős és 49,9 kWh kapacitású a BYD-től érkező akkumulátora. A nagyobb aksi már 65,3 kWh kapacitású, ehhez 240 lóerős villanymotor jár. Előbbinek 517 km a hatótávolsága, utóbbinak pedig 616 km. Az ígéretek alapján a 30-80%-os villámtöltés 27 perc alatt letudható.Ám a legérdekesebb ismét az árazás, amitől nekünk összeszorul a szívünk. De jó lenne ha... itthon is 109 800 jüannyi forintért lehetne kapni egy ilyen autót. Mert akkor kb. 5 millió forintért lehetne hazavinni a 4,7 méter hosszú alsó-középkategóriás szedánt. Nagyobb hatótávval pedig 6 millió forintért.