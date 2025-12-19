Áthajtott a gyalogos előtt a zebrán, kitalálod, milyen autó elé fordult ki?

A veszprémi rendőrök újabb érdekes videót tettek közzé: egy járőrautó fedélzeti kamerája rögzítette szabálytalanságok egész sorát a megyeszékhelyen. Egy fekete BMW sofőrje alig néhány méteren belül egy gyalogosnak és egy busznak sem adott elsőbbséget, miközben a záróvonalat és a forgalomtól elzárt területet is ajánlásként kezelte. Természetesen a rendőrök azonnal utána eredtek, így nem maradtak büntetlenül az alábbi videofelvételen látható kihágások.