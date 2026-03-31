Átlagosan olcsóbb lett a magyaroknak a KGFB, de nem azért, amiért gondolnád!

2025 év végén átlagosan 56 ezer forintba került a személygépkocsik KGFB-je, derült ki a Magyar Nemzeti Bank frissen nyilvánosságra hozott dokumentumából. Ez 1,7 százalékos csökkenést jelent két évvel korábbihoz képest, mindezt úgy, hogy 8,4 százalékkal nőtt az éves kárráfordítás, vagyis az MNB elemzése szerint 9,4 százalékkal javult az ár-érték arány. Ezek alapján a kötelező biztosítások átlagának csökkenése a szolgáltatók közötti verseny élénkülését jelezheti.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A biztosítás díja természetesen rengeteg tényezőtől függ, azonban kulcskérdés, hogy az adott gépkocsi a fővárosba vagy vidékre lett lepapírozva. Előbbi esetben jóval többet kérnek a biztosítók a magasabb kockázat miatt: átlagosan 80 712 forintot, míg Budapesten kívül 51 812 forintért lehet ugyanezt megkapni. Az MNB a járműparkkal kapcsolatban is közölt információkat. Országosan 4 206 175 egyedi, normál használatú személyautó rendelkezett biztosítással 2025 végén, ebből 610 144 példány Budapestre volt bejelentve, 3 596 031 pedig a fővároson kívülre.

-Hirdetés -