Beárazták az igazán spórolós, gázos hibrid Dacia Dustert!

Németh Kornél
Mutatjuk, hogy mennyibe kerül a full hibrid hajtáslánc mellé LPG rendszert és összkerékhajtást kínáló Dacia!

Megjelent a Dacia Duster legfrissebb, februári árlistájában egy új csúcsváltozat, amelynek a hajtáslánca a végletekig tolja a spórolást és a praktikumot is. Az 1,2 literes motorra épülő hibrid rendszer ugyanis a hátsó tengelyen dolgozó elektromos motornak köszönhetően összkerékhajtással, illetve egy 50 literes LPG tartállyal is kiegészül a hybrid-G 150 4×4 változat esetében. Az újdonság 400 ezer forinttal kerül többe a kizárólag elöl tekerő, LPG nélküli hybrid 155 verziónál, tehát az új hajtáslánccal kedvezményes áron 10,2 milliót kérnek az Expression, illetve 10,8 milliót kérnek a Journey és az Extreme változatokért.

