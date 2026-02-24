Beárazták az igazán spórolós, gázos hibrid Dacia Dustert!

Megjelent a Dacia Duster legfrissebb, februári árlistájában egy új csúcsváltozat, amelynek a hajtáslánca a végletekig tolja a spórolást és a praktikumot is. Az 1,2 literes motorra épülő hibrid rendszer ugyanis a hátsó tengelyen dolgozó elektromos motornak köszönhetően összkerékhajtással, illetve egy 50 literes LPG tartállyal is kiegészül a hybrid-G 150 4×4 változat esetében. Az újdonság 400 ezer forinttal kerül többe a kizárólag elöl tekerő, LPG nélküli hybrid 155 verziónál, tehát az új hajtáslánccal kedvezményes áron 10,2 milliót kérnek az Expression, illetve 10,8 milliót kérnek a Journey és az Extreme változatokért.

