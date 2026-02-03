BeÃ¡raztÃ¡k az Ãºj Kia kombit: ennyibe kerÃ¼l MagyarorszÃ¡gon a K4 SW!

Jelenleg a kifutÃ³ Kia Ceed kombi Silver felszereltsÃ©ggel 8,69 milliÃ³ forintrÃ³l indul, Ã¡m a mai nappal egy Ãºj versenyzÅ‘ is a szegmensbe lÃ©pett a koreai gyÃ¡rtÃ³nÃ¡l. A K4 SW nÃ©vre keresztelt utÃ³d azonban lÃ©nyegesen magasabb Ã¡ron, Silver felszereltsÃ©ggel Ã©s az 1,0 literes, 115 lÃ³erÅ‘s hÃ¡romhengeressel 10,45 milliÃ³ forintrÃ³l indul. Mindez persze a rÃ¶videbb K4 vÃ¡ltozat 9,75 milliÃ³ forintos alapÃ¡rÃ¡nak fÃ©nyÃ©ben egyÃ¡ltalÃ¡n nem vÃ©szes lÃ©pÃ©s. A kombi K4 lÃ¡gy hibrid rendszerrel 11,15 milliÃ³ forintrÃ³l, a 150 lÃ³erÅ‘s, nÃ©gyhengeres, 1,6 literes T-GDI motorral pedig 11,69 milliÃ³ forintrÃ³l indul szintÃ©n Silver felszereltsÃ©ggel, mÃ­g a 180 lÃ³erÅ‘s csÃºcsvÃ¡ltozat kizÃ¡rÃ³lag a Platinum vagy a GT-Line csomaggal Ã©rhetÅ‘ el, Ã­gy az alapÃ¡ra 13,33 milliÃ³ forint.