Beárazták itthon a Kia Ceed utódját! Ennyibe kerül Magyarországon a K4!

Bár nem közvetlen utód, gyakorlatilag maga a Kia is annak tekinti a K4-et
, hiszen már a brosúra első oldalán a különböző felszereltségeket úgy ismertetik, mint a "Ceed utódmodellje". De mit is kínál pontosan a K4?
Ahogyan az várható volt, a belépő szintet a 115 T-GDI hajtáslánc jelenti hatfokozatú manuális váltóval. Az autó orrában háromhengeres, 1,0 literes benzinmotor található, amelynek csúcsteljesítménye 115 lóerő 200 newtonméter társaságában. Silver, Gold és Platinum felszereltségekkel rendelhető hazánkban. A legolcsóbb listaára 9 749 000 forint, az aranyközéputat jelentő Gold 10 499 000 forint, míg a Platinumért 10 899 000 forintot kérnek. Ehhez a hajtáslánchoz a GT-Line csomag nem rendelhető.
Ez a helyzet a hétgangos DCT váltóval készülő, ám ugyancsak az 1,0 literes motorral hajtott verzióra is, amely már hivatalosan lágy hibridként fut. Ennek listaára a Silver felszereltséggel 10 449 000 forint, a Golddal 11 199 000 forint, míg a Platinummal 11 599 000 forint.
A 150 T-GDI néven futó hajtáslánc az egyetlen a kínálatban, amely mind a négy felszereltséggel rendelhető. A hétfokozatú DCT váltó ugyanúgy adott, ugyanakkor a rendszer szívét ebben az esetben már egy négyhengeres, 1,6 literes benzines erőforrás adja 150 lóerővel. Legolcsóbban ez a kivitel ugyancsak a Silver csomaggal úszható meg 10 999 000 forintért, a Golddal már 11 749 000 forintról indul a konfigurálás, a Platinum minimum 12 149 000 forintba kerül, míg a GT-line legkevesebb 13 249 000 forintba fáj.
A jelenlegi csúcsmodell, a 180 T-GDI ugyanarra a négyhengeres egységre épül, mint a korábban említett verzió, csak itt a maximum teljesítmény 180 lóerőre rúg. Ezt Silver és Gold csomaggal nem is lehet rendelni, kizárólag a Platinum és a GT-Line opció. Előbbi listaára 12 479 000 forint, míg utóbbié 13 579 000 forint. Az ígéretek szerint a mostani kínálat a későbbiekben kiegészül full hibrid alternatívával is.