Beszámolt az MKIF: így takarították az utakat éjszaka!

Mutatjuk a hazai gyorsforgalmi utakat kezelő MKIF Zrt. éjszakai munkájának eredményeit

Németh Kornél

Az elmúlt éjjel 167 gép dolgozott, 2600 tonna sót és 350 ezer liter oldatot juttattak ki az MKIF által üzemeltetett pályákra.

Megállás nélkül dolgoznak a pályákon az MKIF zrt. munkatársai, csak tankolás és sóutántöltés idejére térnek vissza a gépek a mérnökségre. A havazás megkezdése előtt úgynevezett preventív alászórást végeztek valamennyi általuk üzemeltetett szakaszon, a hóesés megindulása után az ekézést és sózást is megkezdték. A burkolatok az általuk kezelt szakaszokon állítólag már csak sónedvesek, latyakosak, a látási viszonyok pedig szinte mindenhol jók.

A forgalmasabb pályák közül az M7 és az M3 is járható a vállalat közleménye szerint, az M1-en pedig reggel 8 órára helyreállt az eredeti forgalmi rend. Hozzátették: elakadt jármű a korábbi torlódással érintett szakaszon nincs, az M1-en Budapest és Hegyeshalom felé is biztosított a két sáv. Szakaszos torlódások ugyan még lehetnek, de ezeket a gyorsforgalmi utak kezelője szerint gyakran azok a kamionosok okozzák, akik a pihenőidejüket szabálytalanul veszik ki és a forgalmi sávban állnak meg.

