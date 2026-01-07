Beszámolt az MKIF: így takarították az utakat éjszaka!

Megállás nélkül dolgoznak a pályákon az MKIF zrt. munkatársai, csak tankolás és sóutántöltés idejére térnek vissza a gépek a mérnökségre. A havazás megkezdése előtt úgynevezett preventív alászórást végeztek valamennyi általuk üzemeltetett szakaszon, a hóesés megindulása után az ekézést és sózást is megkezdték. A burkolatok az általuk kezelt szakaszokon állítólag már csak sónedvesek, latyakosak, a látási viszonyok pedig szinte mindenhol jók.

A forgalmasabb pályák közül az M7 és az M3 is járható a vállalat közleménye szerint, az M1-en pedig reggel 8 órára helyreállt az eredeti forgalmi rend. Hozzátették: elakadt jármű a korábbi torlódással érintett szakaszon nincs, az M1-en Budapest és Hegyeshalom felé is biztosított a két sáv. Szakaszos torlódások ugyan még lehetnek, de ezeket a gyorsforgalmi utak kezelője szerint gyakran azok a kamionosok okozzák, akik a pihenőidejüket szabálytalanul veszik ki és a forgalmi sávban állnak meg.