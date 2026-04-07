Brutális üzemanyagár-emeléssel indul a húsvét utáni hét!

Fontos leszögezni, továbbra is él a védett ár, így magyar rendszámos autóba történő tankolás esetén jelenleg a 95-ös benzint legfeljebb 595 forintért értékesíthetik, míg a gázolaj literjét legfeljebb 615 forintért. Az utóbbi hetekben viszont gyakorlatilag folyamatosan nyílt az olló a hatósági és a piaci ár között. Ennek következtében kedden a 95-ös benzin átlagosan kereken 90, míg a gázolaj 165 forintba kerül többe - derül ki a Holtankoljak.hu saját számításaiból. A portál úgy tudja, nem sokáig maradnak ezek a különbségek, hiszen szerdán a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, míg a gázolajé 18 forinttal (!) emelkedik. Mindez továbbra sem érinti a hatósági díjszabást, ugyanakkor a piaci ár a módosítás hatására utóbbi esetében nagy eséllyel megközelíti majd a 800 forintot.

