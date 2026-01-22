Egy biztos pont a világban – VW Golf GTI

Az elmúlt években többször is sajnálkoztunk, hogy kihalófélben a sportos kompaktok kategóriája, de azért csak-csak akadt néhány modell, ami színt vitt a szürke hétköznapokba. Ám mostanra tényleg odajutottunk, hogy körbenézünk a piacon - legalábbis itt Európában - és nem találunk az új autók között szinte egyetlen szóba jöhető vetélytársat sem. Pedig mintha csak tegnap lett volna, amikor a Hyundai i30 N
és Renault Megane RS
összehasonlító tesztet csináltunk, amikor a Focus ST rajtautomatikáját csodáltuk, vagy épp OPC Astrát hajtottunk, esetleg Fabia RS-sel ismerkedtünk. Mindannyian eltűntek, de még a kisebb testvéreik is.
Szóval nagyon-nagyon becsüljük meg, hogy a Volkswagen megtartotta a Golf GTI-t. A konszernnek köszönhetjük még az Audi RS 3-at is, ami ugyanez a padlólemez, de más kávéház árfekvésben, illetve akad még Skoda Octavia RS, de "őt" meg szándékosan megzabolázzák, hogy ne raboljon el vásárlókat a Golf GTI-től. Civic Type R? Szintén eltűnt. GR Corolla? Ide nem hozzák. Esetleg a szintén a platformtárs Cupra Leon legvadabb változata érhet még a nyomába, de lényegében egyedül maradt legény a gáton a GTI, amely a mezei Golfokkal együtt már a nyolcadik generációnál tart. És a tavalyi ráncfelvarrás ugyanúgy érintette a GTI modellt is.
Ugyanakkor ez nem volt óriási változás, csak a szokásos kis fényszóró és lökhárító kozmetika. De nem is nagyon kellett változtatni rajta, mert ízlésesen tálalja a sportosságot. Zseniálisak méhsejtmintás rácsozásba integrált ködfények, amelyekkel kockás zászlóra emlékeztet a felület. Nem tolakodó a két kerek kipufogó sem, klasszikusan a két sarokba tolva, illetve a kis hátsó légterelő is csak az értő közönség számára árulkodik. A fekete, 19 colos R-es felnik a vörös féknyergekkel viszont mindenki számára világossá teszik, hogy nem mezei Golfról van szó. Ja, és világít az embléma!
Ugyancsak a modell történelmében járatosak számára kedves gesztus bent a kockás szövet betét a GTI feliratos sportüléseken, amelyek egyébként nagyon kényelmesek és nem túl kagylósítottak, így hosszabb távon sem fárasztó bennük a gépészkedés. Olyan a Golf GTI ,int egy alsó-középkategóriás gran turismo. Ha kell előcsalogatható belőle a fenevad, de amúgy a hétköznapi közlekedést szolgálja, minden porcikája. Így a szép grafikájú, könnyen leolvasható digitális műszeregység, a 12,9 colos infotinment érintőképernyő, amely alatt helyet kapott négy fizikai gomb is a könynebb kezelhetőség érdekében, köztük a klímavezérlés. Akad még indukciós telefontöltő, kiváló sportkormány, amelynél mindig meg kell említenem, hogy a Volkswagen konszerntől érdemes ennek a receptjét eltanulni. És akkor a hátul is kellően kényelmes ülések és lábtérről ,valamint az alapból 374 literes csomagtérről még nem is beszéltem. Kettő az egyben autó tehát a Golf.
Hajtásáról kétliteres, négyhengeres, immár 265 lóerőt felvonultató turbós benzinmotor gondoskodik, amelynek 370 Nm forgatónyomatéka a 7 fokozatú DSG sebességváltó közreműködésével jut az első kerekekhez. Ez az erő bőven elegendő, hogy meditációs jelleggel, 6,2 másodperc alatt 100-ra gyorsulva körberajzoljuk a szerpentineket. Félreértés ne essék, nem arra gondolok, hogy gumival összekenjük az utakat, a GTI ennél szerényebb. Még a kipufogójának a visszadurrogása is olyan úriemberes, csak épphogy csibész. A fronthajtás sem driftelésre van, de amit ki lehet hozni ebből a hajtásmódból azt kihozták a mérnökök. Pontos kormányzás, feszes futómű, 1600-tól érkező nyomaték, ezek mind-mind a játék részei, aztán ha kiélvezte az ember az 5000-es fordulat felett érezhető összes lóerőt, visszateheti a gyerekülést az ISOFIX-es hátsó helyre és visszaállíthatja a következő 100 kilométeren a 8 literes vegyes átlagfogyasztást a vadulós 12-ről.
Mindezt már 16,1 millió forinttól, ami manapság nemhogy kedvező ár, hanem kifejezetten csábító egy ilyen sportkompaktért. Ráadásul ennyiért már igencsak gazdag a biztonsági felszereltségi is, semmi sem hiányzik azok közül, amik ma már elvárhatóak és ezek nem is viselkednek túl tolakodóan. A sávtartó és egyéb asszisztensek is hiba nélkül végezték nálam a dolgukat. Tényleg hálásan gondolok a Volkswagenre, amiért a kínálatában tartja ezt a modellt és alig várom, hogy a jubileumi példányt is megismerhessem, ami valószínűleg hamarosan érkezik.