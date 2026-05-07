2026. 05. 07.

Teszten az Év Magyar Autója! Milyen valójában a Debrecenben gyártott BMW?

Ahogy a BMW-nél szokták emlegetni, a Neue Klasse iX3-as nem csak egy új fejezet a márka életében, hanem egyenesen egy új könyv. Megnéztük, hogy túlzás-e a kifejezés, vagy tényleg olyan nagy ugrás a villany-SUV.

2026. 04. 29.

Méltón áll a kínálat csúcsán - Teszten a Škoda Kodiaq RS

A 2024-es generációváltás után idén megérkezett a finomhangolt Kodiaq RS. A modellcsalád tetején elhelyezkedő 7 személyes SUV mindent tud, amire városban és könnyű terepen szükség lehet. A prémium minőség és sportos tulajdonságok felteszik a pontot az i-re.

2026. 04. 27.

Az év meglepetése: lehet-e jó a hétüléses Opel Frontera?

Öt férőhellyel és elektromos hajtással nem nyűgözött le az új Frontera, ám a két szükségüléssel és az aprócska benzinmotorral könnyedén fordulhat a kocka.

2026. 04. 23.

Ennél kínaibb autót keresve sem találsz: teszten a Jaecoo 5!

A Jaecoo 5 simán lehet a kategória ár-érték bajnoka, miközben könnyen értelmezhető egy gagyi koppintásként is. És hogy valójában melyik igaz a két opció közül? Ez kizárólag a vásárló igényeitől függ.

2026. 04. 15.

A Volkswagen utolsó utáni esélye? Teszten az új T-Roc!

Tévedtek az Európai gyártók: már nem elég a több évtizedes múlt és a nagy név a sikerhez. Az új T-Roc a Volkswagen válasza az egyre terjeszkedő konkurenciára!

2026. 03. 23.

Kinek éri meg kifizetni a konnektoros változat felárát? Teszten a hibrid MG HS!

Mielőtt az MG HS Hybrid+ változatát tesztre vittem, lehetőségem nyílt egy kellemes kört tenni a konnektoros hajtással is: vajon melyik a jobb ár-érték arány terén?

2026. 03. 16.

Titkos tipp - Honda Civic friss arccal

Nem botlasz bele a hirdetéseibe lépten-nyomon, ám még mindig kitartóan jelen van az alsó-középkategóriában a Honda Civi, ami kategóriája egyik legjobbja. Most már csak hibridként, csak 5 ajtóval.

2026. 03. 09.

Európai színvonalú kombi? Nem mindenben! Teszten a BYD Seal 6 Dm-i Touring!

Ha ezt a kombit bármelyik európai gyártó tette volna le az asztalra, akkor senki sem lenne meglepődve. Akad azonban egy igazán nagy dobása: mutatom, hogy mi itt a látnivaló!

2026. 03. 04.

Konnektoros mikrobusz a Fordtól? Persze, hogy teszteltük!

A körúton már megjárattuk két másik Tourneo Custommel a PHEV verziót, azonban most a konnektoros hibrid hosszabb ideig is vendégeskedett nálunk. Mutatjuk a tapasztalatokat!

2026. 02. 10.

Ledöglésig hajtottak 25 villanyautót a -32 Celsius-fokos norvég télben! Ez a típus jutott a legmesszebb!

Évek óta megrendezik Norvégiában, az extrém hidegben a nagy villanyautós tesztet, amely az "El Prix" nevet viseli. De melyik modell közelítette meg leginkább a WLTP szerinti hatótávot? Mutatjuk!

2026. 02. 02.

Ez lesz a középkategória új királya?

Atyaég, mennyire hiányzott már, hogy bőségesebb legyen a felhozatal a középkategóriás szedánokból! Már-már ez a kategória is a kihalás szélére került, de most a BYD berúgta az ajtót. ami lehet, hogy a többieket is lépéskényszerbe hozza.

2026. 02. 01.

Hibridként az igazi? Teszten a KGM Torres villanyosított változata!

Két "világ" közé érkezett a KGM Torres full hibrid változata, hiszen eddig tisztán benzines, valamint EVX néven kizárólag elektromos motorral volt elérhető a hazai vásárlók számára. Vajon az új verzió jelenti az arany középutat?

2026. 01. 22.

Egy biztos pont a világban - VW Golf GTI

Hamarosan érkezik egy jubileumi modell a szülinapos Golf GTi-ből, de addig is gyorsan megmutatjuk, hogy még mindig megérdemli azok figyelmét, akik sportos, de nem hivalkodó, kompakt ferdehátúra vágynak.

2026. 01. 14.

Guruló nappali újrafestve - BMW iX xDrive60 teszt

Sokan teljesen biztosak voltak benne, hogy az iX egy zsákutca a BMW számára, de nem is tévedhettek volna nagyobb. A hatalmas villanyautó továbbra is népszerű, a frissítéssorán pedig tovább csiszoltak rajta.

2026. 01. 13.

Vajon megérdemelten lett az Év Autója? Teszten az új Mercedes-Benz CLA!

Utoljára 1974-ben nyert Év Autója díjat a Mercedes-Benz, akkor a W116-ossal, tehát az S-osztály, hozta el a sikert. Most alsóbb kategóriából került ki a győztes, most mi is megnézzük, jól döntött-e a zsűri.

2026. 01. 12.

Chery Tiggo 8 teszt: ezért tudja Kína milliókkal olcsóbban adni!

90 kilométert ígér villannyal, majd további 1100 kilométert benzinnel. Mellé tágas, kényelmes, erős és hétüléses: a Chery Tiggo 8 papíron a piac egyik ár-érték bajnokának tűnik. De vajon milyen együtt élni vele?

2026. 01. 08.

Vajon itthon is sikeres lesz a kínai piac egyik kedvenc autója?

Kínában Seagull, itthon Dolphin Surf a neve a legkisebb típusnak. Mutatjuk, hogy milyen valójában!

2026. 01. 06.

Ilyen az ideális városi crossover!

Egészen gyorsan kapcsolt a Ford, és a saját polcáról dolgozva is letett az asztalra egy valóban kedvelhető villanyautót.