2026. 05. 07.
Teszten az Év Magyar Autója! Milyen valójában a Debrecenben gyártott BMW?
Ahogy a BMW-nél szokták emlegetni, a Neue Klasse iX3-as nem csak egy új fejezet a márka életében, hanem egyenesen egy új könyv. Megnéztük, hogy túlzás-e a kifejezés, vagy tényleg olyan nagy ugrás a villany-SUV.
2026. 04. 29.
Méltón áll a kínálat csúcsán - Teszten a Škoda Kodiaq RS
A 2024-es generációváltás után idén megérkezett a finomhangolt Kodiaq RS. A modellcsalád tetején elhelyezkedő 7 személyes SUV mindent tud, amire városban és könnyű terepen szükség lehet. A prémium minőség és sportos tulajdonságok felteszik a pontot az i-re.
2026. 04. 27.
Az év meglepetése: lehet-e jó a hétüléses Opel Frontera?
Öt férőhellyel és elektromos hajtással nem nyűgözött le az új Frontera, ám a két szükségüléssel és az aprócska benzinmotorral könnyedén fordulhat a kocka.
2026. 04. 23.
Ennél kínaibb autót keresve sem találsz: teszten a Jaecoo 5!
A Jaecoo 5 simán lehet a kategória ár-érték bajnoka, miközben könnyen értelmezhető egy gagyi koppintásként is. És hogy valójában melyik igaz a két opció közül? Ez kizárólag a vásárló igényeitől függ.
2026. 04. 15.
A Volkswagen utolsó utáni esélye? Teszten az új T-Roc!
Tévedtek az Európai gyártók: már nem elég a több évtizedes múlt és a nagy név a sikerhez. Az új T-Roc a Volkswagen válasza az egyre terjeszkedő konkurenciára!
2026. 03. 23.
Kinek éri meg kifizetni a konnektoros változat felárát? Teszten a hibrid MG HS!
Mielőtt az MG HS Hybrid+ változatát tesztre vittem, lehetőségem nyílt egy kellemes kört tenni a konnektoros hajtással is: vajon melyik a jobb ár-érték arány terén?
2026. 03. 16.
Titkos tipp - Honda Civic friss arccal
Nem botlasz bele a hirdetéseibe lépten-nyomon, ám még mindig kitartóan jelen van az alsó-középkategóriában a Honda Civi, ami kategóriája egyik legjobbja. Most már csak hibridként, csak 5 ajtóval.
2026. 03. 09.
Európai színvonalú kombi? Nem mindenben! Teszten a BYD Seal 6 Dm-i Touring!
Ha ezt a kombit bármelyik európai gyártó tette volna le az asztalra, akkor senki sem lenne meglepődve. Akad azonban egy igazán nagy dobása: mutatom, hogy mi itt a látnivaló!
2026. 03. 04.
Konnektoros mikrobusz a Fordtól? Persze, hogy teszteltük!
A körúton már megjárattuk két másik Tourneo Custommel a PHEV verziót, azonban most a konnektoros hibrid hosszabb ideig is vendégeskedett nálunk. Mutatjuk a tapasztalatokat!
2026. 02. 10.
Ledöglésig hajtottak 25 villanyautót a -32 Celsius-fokos norvég télben! Ez a típus jutott a legmesszebb!
Évek óta megrendezik Norvégiában, az extrém hidegben a nagy villanyautós tesztet, amely az "El Prix" nevet viseli. De melyik modell közelítette meg leginkább a WLTP szerinti hatótávot? Mutatjuk!
2026. 02. 02.
Ez lesz a középkategória új királya?
Atyaég, mennyire hiányzott már, hogy bőségesebb legyen a felhozatal a középkategóriás szedánokból! Már-már ez a kategória is a kihalás szélére került, de most a BYD berúgta az ajtót. ami lehet, hogy a többieket is lépéskényszerbe hozza.
2026. 02. 01.
Hibridként az igazi? Teszten a KGM Torres villanyosított változata!
Két "világ" közé érkezett a KGM Torres full hibrid változata, hiszen eddig tisztán benzines, valamint EVX néven kizárólag elektromos motorral volt elérhető a hazai vásárlók számára. Vajon az új verzió jelenti az arany középutat?
2026. 01. 22.
Egy biztos pont a világban - VW Golf GTI
Hamarosan érkezik egy jubileumi modell a szülinapos Golf GTi-ből, de addig is gyorsan megmutatjuk, hogy még mindig megérdemli azok figyelmét, akik sportos, de nem hivalkodó, kompakt ferdehátúra vágynak.
2026. 01. 14.
Guruló nappali újrafestve - BMW iX xDrive60 teszt
Sokan teljesen biztosak voltak benne, hogy az iX egy zsákutca a BMW számára, de nem is tévedhettek volna nagyobb. A hatalmas villanyautó továbbra is népszerű, a frissítéssorán pedig tovább csiszoltak rajta.
2026. 01. 13.
Vajon megérdemelten lett az Év Autója? Teszten az új Mercedes-Benz CLA!
Utoljára 1974-ben nyert Év Autója díjat a Mercedes-Benz, akkor a W116-ossal, tehát az S-osztály, hozta el a sikert. Most alsóbb kategóriából került ki a győztes, most mi is megnézzük, jól döntött-e a zsűri.
2026. 01. 12.
Chery Tiggo 8 teszt: ezért tudja Kína milliókkal olcsóbban adni!
90 kilométert ígér villannyal, majd további 1100 kilométert benzinnel. Mellé tágas, kényelmes, erős és hétüléses: a Chery Tiggo 8 papíron a piac egyik ár-érték bajnokának tűnik. De vajon milyen együtt élni vele?
2026. 01. 08.
Vajon itthon is sikeres lesz a kínai piac egyik kedvenc autója?
Kínában Seagull, itthon Dolphin Surf a neve a legkisebb típusnak. Mutatjuk, hogy milyen valójában!
2026. 01. 06.
Ilyen az ideális városi crossover!
Egészen gyorsan kapcsolt a Ford, és a saját polcáról dolgozva is letett az asztalra egy valóban kedvelhető villanyautót.