Ledöglésig hajtottak 25 villanyautót a -32 Celsius-fokos norvég télben! Ez a típus jutott a legmesszebb!
24 sorozatgyártású típussal együtt tesztelték az extrém hidegben a legolcsóbb villany-Kia prototípusát
Évek óta megrendezik Norvégiában, az extrém hidegben a nagy villanyautós tesztet, amely az "El Prix" nevet viseli. De melyik modell közelítette meg leginkább a WLTP szerinti hatótávot? Mutatjuk!
Forrás: naf.no / Norwegian Automobile Association
|Típusnév (km)
|WLTP szerinti hatótáv (km)
|A teszt során teljesített hatótáv (km)
|különbség (km)
|Hyunai Inster
|360
|256
|104
|KGM Musso EV
|379
|263
|116
|Voyah Courage
|440
|300
|140
|MG S6 EV
|485
|345
|140
|Changan Deepal S05
|445
|293
|152
|MG IM6
|505
|352
|153
|Suzuki e Vitara
|395
|224
|171
|Volkswagen ID.Buzz
|449
|277
|172
|Smart #5
|540
|342
|198
|Zeekr 7X
|541
|338
|203
|Mazda 6e
|552
|348
|204
|Kia EV4
|594
|390
|204
|Skoda Elroq
|524
|309
|215
|Xpeng X9
|580
|361
|219
|Ford Capri
|560
|339
|221
|Opel Grandland
|484
|262
|222
|Hyundai Ioniq 9
|600
|370
|230
|Volvo ES90
|624
|373
|251
|Audi A6 e-tron
|653
|402
|251
|BMW iX
|641
|388
|253
|Tesla Model Y
|629
|359
|270
|Volvo EX90
|611
|339
|272
|Mercedes-Benz CLA
|709
|421
|288
|Lucid Air
|960
|520
|440
Ugyan a hivatalos felsorolásban nem szerepel, a teszten a Kia EV2 prototípusa is ott volt - erről a Kia számolt be közleményében. A márka jelenlegi legolcsóbb tisztán elektromos autója a nagyobb, 61 kilowattórás akkumulátorral indult neki a kihívásnak, végül 310,6 kilométer teljesítése után állt meg. Ezzel a WLTP ciklus alapján kiszámolt hatótávjából 24,81 százalékot veszített (448 kilométert ígér a Kia alapesetben), vagyis bőven a átlagosnál jobban teljesített az újdonság.