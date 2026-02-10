Ledöglésig hajtottak 25 villanyautót a -32 Celsius-fokos norvég télben! Ez a típus jutott a legmesszebb!

24 sorozatgyártású típussal együtt tesztelték az extrém hidegben a legolcsóbb villany-Kia prototípusát

Gorzás Gergő

Évek óta megrendezik Norvégiában, az extrém hidegben a nagy villanyautós tesztet, amely az "El Prix" nevet viseli. De melyik modell közelítette meg leginkább a WLTP szerinti hatótávot? Mutatjuk!

Idén különösen kegytelen volt a norvég tél az El Prix mezőnyéhez, hiszen míg 2025-ben mínusz 6 és plusz 8 Celsius-fok között zajlott a teszt, addig idén -32 és -7 Celsius-fok között mérték le 24+1 villanyautó hatótávját a rendkívüli hidegben. Az időjárásban beállt drasztikus változás nem meglepő módon az eredményen is meglátszik, mivel a múlt esztendőben átlagosan 18 százalékot romlott a villanyautók hatótávja a hidegben a WLTP értékhez képest, addig idén ez a szám 32 százalékra romlott. Bár nominálisan a Lucid Air jutott a legmesszebbre a maga 520 kilométerével, ez távolról sem mondható jó értéknek, mert az autó elméleti hatótávja 960 kilométer, vagyis 440-nel hamarabb állt meg, ami 46 százalékos csökkenést jelent. Ezzel szemben a Hyundai Inster és az MG IM6 egészen jól működtek a hidegben is, csupán az elméleti hatótávjuk 29 százalékát bukták a hidegben.
Típusnév (km) WLTP szerinti hatótáv (km) A teszt során teljesített hatótáv (km) különbség (km)
Hyunai Inster 360 256 104
KGM Musso EV 379 263 116
Voyah Courage 440 300 140
MG S6 EV 485 345 140
Changan Deepal S05 445 293 152
MG IM6 505 352 153
Suzuki e Vitara 395 224 171
Volkswagen ID.Buzz 449 277 172
Smart #5 540 342 198
Zeekr 7X 541 338 203
Mazda 6e 552 348 204
Kia EV4 594 390 204
Skoda Elroq 524 309 215
Xpeng X9 580 361 219
Ford Capri 560 339 221
Opel Grandland 484 262 222
Hyundai Ioniq 9 600 370 230
Volvo ES90 624 373 251
Audi A6 e-tron 653 402 251
BMW iX 641 388 253
Tesla Model Y 629 359 270
Volvo EX90 611 339 272
Mercedes-Benz CLA 709 421 288
Lucid Air 960 520 440
Forrás: naf.no / Norwegian Automobile Association

Ugyan a hivatalos felsorolásban nem szerepel, a teszten a Kia EV2 prototípusa is ott volt - erről a Kia számolt be közleményében. A márka jelenlegi legolcsóbb tisztán elektromos autója a nagyobb, 61 kilowattórás akkumulátorral indult neki a kihívásnak, végül 310,6 kilométer teljesítése után állt meg. Ezzel a WLTP ciklus alapján kiszámolt hatótávjából 24,81 százalékot veszített (448 kilométert ígér a Kia alapesetben), vagyis bőven a átlagosnál jobban teljesített az újdonság.

