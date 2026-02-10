Ledöglésig hajtottak 25 villanyautót a -32 Celsius-fokos norvég télben! Ez a típus jutott a legmesszebb!

Típusnév (km) WLTP szerinti hatótáv (km) A teszt során teljesített hatótáv (km) különbség (km) Hyunai Inster 360 256 104 KGM Musso EV 379 263 116 Voyah Courage 440 300 140 MG S6 EV 485 345 140 Changan Deepal S05 445 293 152 MG IM6 505 352 153 Suzuki e Vitara 395 224 171 Volkswagen ID.Buzz 449 277 172 Smart #5 540 342 198 Zeekr 7X 541 338 203 Mazda 6e 552 348 204 Kia EV4 594 390 204 Skoda Elroq 524 309 215 Xpeng X9 580 361 219 Ford Capri 560 339 221 Opel Grandland 484 262 222 Hyundai Ioniq 9 600 370 230 Volvo ES90 624 373 251 Audi A6 e-tron 653 402 251 BMW iX 641 388 253 Tesla Model Y 629 359 270 Volvo EX90 611 339 272 Mercedes-Benz CLA 709 421 288 Lucid Air 960 520 440

Idén különösen kegytelen volt a norvég tél az El Prix mezőnyéhez, hiszen míg 2025-ben mínusz 6 és plusz 8 Celsius-fok között zajlott a teszt, addig idén -32 és -7 Celsius-fok között mérték le 24+1 villanyautó hatótávját a rendkívüli hidegben. Az időjárásban beállt drasztikus változás nem meglepő módon az eredményen is meglátszik, mivel a múlt esztendőben átlagosan 18 százalékot romlott a villanyautók hatótávja a hidegben a WLTP értékhez képest, addig idén ez a szám 32 százalékra romlott.Bár nominálisan a Lucid Air jutott a legmesszebbre a maga 520 kilométerével, ez távolról sem mondható jó értéknek, mert az autó elméleti hatótávja 960 kilométer, vagyis 440-nel hamarabb állt meg, ami 46 százalékos csökkenést jelent. Ezzel szemben a Hyundai Inster és az MG IM6 egészen jól működtek a hidegben is, csupán az elméleti hatótávjuk 29 százalékát bukták a hidegben.Forrás: naf.no / Norwegian Automobile AssociationUgyan a hivatalos felsorolásban nem szerepel, a teszten a Kia EV2 prototípusa is ott volt - erről a Kia számolt be közleményében. A márka jelenlegi legolcsóbb tisztán elektromos autója a nagyobb, 61 kilowattórás akkumulátorral indult neki a kihívásnak, végül 310,6 kilométer teljesítése után állt meg. Ezzel a WLTP ciklus alapján kiszámolt hatótávjából 24,81 százalékot veszített (448 kilométert ígér a Kia alapesetben), vagyis bőven a átlagosnál jobban teljesített az újdonság.