Vajon megérdemelten lett az Év Autója? Teszten az új Mercedes-Benz CLA!

Árak Tesztmodell alapára 21 504 000 Ft (2026.01.13.) Tesztautó ára 29 598 980 Ft (2026.01.13.)

Műszaki adatok Hengerűrtartalom: cm3 Teljesítmény: 202 kW (275 LE) Nyomaték: 335 Nm Gyorsulás 100 km/h-ra: 6,7 s Végsebesség: 210 km/h Összes műszaki adat Méretek Hosszúság: 4723 mm Szélesség: 1855 mm Magasság: 1468 mm Saját tömeg: 2108 kg Össztömeg: 2510 kg Tengelytáv: 2790 mm Karosszéria-kivitel: szedán Csomagtér: 405+101 l Motor és váltó Motor: villanymotor Hengerűrtartalom: cm3 Sebességváltó: irányváltó Nyomaték: 335 Nm Teljesítmény: 202 kW (275 LE) Menetteljesítmény Végsebesség: 210 km/h Gyorsulás 100 km/h-ra: 6,7 s

A Mercedes-Benz becsületére legyen mondva, hogy rendesen elvégezték a házi feladatot. Fejest ugrottak a villanyosításba, de a csobbanás egy kicsit fájdalmasra sikerült. A mindenféle EQ betűkombóval kezdődő típusok bár tényleg élen jártak a modernizációban, mégsem arattak maradéktalan sikert, amit hiába is tagadna bárki, mert az eladási adatok megmutatják az igazságot. Szerencsére nem söpörték a szőnyeg alá a problémákat és nem is szakítottak a villanyosítási tervekkel, csupán józanabb mederbe terelték annak ütemezését. Az átgondoltabb stratégiának pedig máris itt az első gyümölcse, a CLA, amely nem csak és kizárólag villanyautó lehet, de nálunk most az járt.Méghozzá a nagyobb akkumulátorral, amit a + jel érzékeltet a modellnévben a szám után. A teljes neve ugyanis CLA 250+ EQ Technológiával. Bizony, nem hagyták el az EQ jelölést, de ez most már arra szolál, hogy megkülönböztesse a tisztán villanyhajtású modelleket a később érkező, belső égésű motoros változatoktól. Persze ezt az autó orrán díszelgő, sötétben világító csillagokkal kirakott betét is elárulja, amit a laikus szemlélő hűtőmaszknak nézhet, de a levegő valójában csak a sportos lökhárító alsó részén jut be. Sportos, mert AMG csomagos volt a tesztautó, ami 19 colos felniket és többek között fekete tükörházakat is eredményez a fekete küszöbök és a hátsó lökhárító díszbetétje mellett.A dizájn egyébként tényleg magával ragadó. A CLA továbbra is megmaradt egy gyönyörű kupé-limuzinnak, ami már-már kinövi az alsó-középkategóriát, hiszen 4,723 méter hosszú, 1,85 méter széles és 1,47 méter magas, miközben a tengelytáv 2,79 méter. A kor divatjának megfelelően elöl a Mercedes embléma is világít, ahogy körülötte a 147 csillagocska is, de az első Multibeam LED-fényszórókban is ott a csillag nappali menetfényként, valamint a hátsó lámpatestekben is, amelyeket teljes szélességben végigfutó fényhíd köt össze. A 15 perc hírnév garantált, és hiába fanyalogtak néhányan, hogy ez már túl sok, túl csicsás, az emberek többségének tetszett ez a megoldás, amit valószínűleg az eladási statisztikák is igazolni fognak. Szintén érdemes megemlíteni, hogy 0,21 a légellenállási együtthatója.Bent igazi prémium hangulat fogad. Igényes, kellemes tapintású anyagok mindenhol, és ami nagyon fontos, hiba nélkül összerakva. Nincsenek zörgések, nyöszörgések, elengedő ragasztások, varrások. Erre most már nagyon odafigyeltek, minden azt a precizitást tükrözi, amit elvárnak a Mercedes ügyfelei, akkor is, ha "csak" alsó-középkategóriában vásárolnak. A műszerfalat a két nagy képernyő uralja. A vezető előtti 12,25 colos nagyon szép grafikával és éles képpel, az infotainment érintőképernyője pedig 14 colos, a menürendszer csak elsőre kacifántos, néhány óra alatt már minden magától értetődő lesz. Az utas előtt szintén ott egy 14 colos felület, ami a tesztautóban csak hangulatvilágítást kapott, de oda is rendelhető képernyő, amelyen akár streaming videók, vagy játékok is futhatnak a jobbegyben ülő szórakoztatására.A multifunkciós sportkormány párját ritkítja, nagyon jó a fogása, megfelelő a karimavastagság és a haptikus kezelőfelületeket is optimalizálták, így már tényleg könnyen kezelhetők a hozzájuk rendelt funkciók. A szélvédőre vetített HUD is szép grafikájú, jó nagyok a számok és betűk, ezért könnyű leolvasni őket. A sportos bőrülések nagyszerűen tartanak és hosszabb távon is kényelmesek, a vörös biztonsági övek pedig dögösek. Hátul nincs kardánalagút, ezért a lábtér felnőtteknek is elegendő, ám a fejtér sem szűkös átlagos magassággal, hiába kupés a tetővonal, valamint a hatalmas, alapára panorámatető sem ront ezen. Sőt, ez utóbbi a hátsó utasok számára tényleg nagyszerű látvány. A csomagtér hátul 405 literes, és igyekeztek minél nagyobb nyílást vágni neki, de az ajtó az üvegfelület nélkül nyílik, így itt lehet hogy néhanapján kompromisszumot kell kötni a berakodásnál. Ugyanakkor az autó orrában is hatalmas tárolórekesz vár 101 literes kapacitással.A hosszú utakon is kényelmes üléseket azért is volt fontos megemlíteni, mert ez a villanyautó bizony tényleg nagy hatótávolságú. 85 kWh kapacitású nikkel-mangán-kobalt akkumulátor tárolja az energiát, ami WLTP szerint maximum 792 kilométeres hatótávot enged. A valóságban nekem 500 kilométert sikerült megtennem vele egy feltöltéssel, vegyes használatban, így ugyancsak átlagos felhasználási igények mellett képes kiváltani egy benzinmotoros modellt. Átlagosan 18 kWh/100 km fogyasztással tudtam vele közlekedni, oszlopról 11 kilowattal töltött, de idén érkezik a 22 kilowattos változat, villámtöltéssel akár 320 kilowattot is fel tud venni, amennyiben ideálisak hozzá a körülmények.A villanymotor a hátsó kerekeket hajtja, 272 lóerő és 335 Nm forgatónyomatk társaságában .Az értő közönség ebből már sejtheti, hogy itt bizony már ténylegesen sportos vezetési élményt kaphatunk és kapunk is, amit nagyon ritkán érzek korunk villanyautóinál. Persze a tömeg itt is ellenség, de az alapvetően alacsony építésmód és a fergetegesen jó futómű képes elrejteni a kettő tonnás üres tömeget, sőt a rendesen felextrázott tesztautóé 2,1 tonna. Százra 6,7 másodperc alatt gyorsul, végsebessége pedig 210 km/h, ha valaki a német autópályákon szeretné gyorsan lemeríteni. De lényeg a kényelem és a kanyartulajdonságok. Egyrészt, ha figyelmen kívül hagyod az AMG géneket, akkor egy rendkívül nyugis közlekedési eszköz is tud lenni az elöl MacPherson, hátul többlengőkaros futóművel. Persze a nagy felni-peres gumi kombó a hazai utakon azért nem fogja maradéktalanul elrejteni az utak hibáit. De ha élvezkednél a szerpentineken, akkor abban is társ. Itt nem kamu az alacsony tömegközéppont, hiszen nem egy magas villany-SUV-ról van szó. Ezek után talán mondanom sem kell, hogy bármiféle országúti előzés gyerekjáték számára, ugyanígy az autópályákhoz is megfelelő a tartaléka, viszont tényleg a kanyartulajdonságai azok, amelyekkel számomra nagyon kellemes meglepetést okozott.Úgyhogy azt kell mondjam, értem az ÉV Autója zsűritagokat, amiért az élre repítették az új CLA-t. Néhány éve felszaladt a szemöldököm, amikor a Jeep Avengert szavazták meg, de aztán helyreállt a világ rendje a Renault 5-össel és most a CLA-val, amelyet viszont nem mérnek olcsón, de hát miért is mérnének egy Mercedest. Még ne borzadjatok el teljesen, mert érkezik majd kisebb akkumulátoros változat is kedvezőbb árcédulával, ahogy valószínűleg a hibridek ára sem szalad el ennyire, de most ez a modellváltozat 21,5 millió forintról indul, a minden jóval felszerelt tesztautó pedig közel 29,6 millió forintos árcédulát kapott. Ebben benne foglaltatik a teljességigénye nélkül a Night csomag, a masszásfunkció az első üléseken, a fantasztikus hangzású Burmester hifi, a parkolósegéd, 360 fokos kamerarendszer, az AMG Line Plus külső, és még hosszan sorolhatnám a tökéletesen működő vezetősegédekkel, amelyek manapság már elmaradhatatlanok ebben a kategóriában.Egy szó mint száz, a Mercedes most letett egy olyan villanyautót az asztalra, amit már bátran tudok ajánlani mindenkinek, aki elektromos hajtásban gondolkodik, fontos számára a sportos vezetési élmény, és elég mély ehhez a pénztárcája.