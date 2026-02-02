Ez lesz a középkategória új királya?

Műszaki adatok Összes műszaki adat

Eléggé megcsappant a középkategóriás szedánok száma az utóbbi években, főleg azoké, amelyeket nem prémiumárban mérnek. Márpedig a flottapiac szerette ezeket a limuzinokat és kombikat. Ezért erős a gyanúm, hogy a BYD belenyúlt a tutiba a Seal 6-ossal, bár az nem elég, hogy belépett a kategóriába. Megfelelő termék is kell a sikerhez, úgyhogy talán még a szokásosnál is szőrösebb szívvel keresgéltem az autó hibáit.Ám túl sokat nem találtam, sőt! Kezdjük a formával. Igazából semmi extra, de mégis szép. Arányos négyajós kasztni, amin sehol nincsenek unalmas részletek. Szemből szinte mosolyog, oldalról nézve még egy kis kupés hatást is felfedezni vélek benne, kimondottan elegáns a krómhatású ablakkeretek alkalmazása. Fény-árnyék vonalakkal gondoskodtak arról, hogy oldalról se legyen ingerszegény, hátul pedig a teljes szélességben végigfutó fények, a diffúzort mintázó díszbetét, illetve a levegőkilépőket imitáló lökhárító "vágatok" teszik fel a koronát az egészre. A kipufogót pedig szerényen elrejtették.De mekkora is ez az autó? Nos, 4,84 méter a hosszúsága, miközben 1,87 méter a szélessége és 1,49 méter magas. Mindez 2,79 méteres tengelytávon. Ám, hogy könnyebben el tudjátok képzelni, ez azt jelenti, hogy a kasztni hossza 7 centivel rövidebb egy Toyota Camrynél, de 6 centivel hosszabb, mint egy Peugeot 508, amik először eszembe jutnak, ha a konkurenciát keresem. Aztán persze ott a Skoda Superb, ami ugyancsak 7 centivel hosszabb, a Passatot pedig azért nem említem, mert már csak kombi van, úgyhogy erről majd Kornél mesél, aki puttonyos Seal 6-ost viszi majd. A német triumvirátust azért nem kezdem most felsorolni, mert az évtizedek alatt felépített presztízsüket egyelőre még nem tudja hozni szerintem a BYD, pedig bent sem kell szégyenkeznie ezen a téren.Nem azért, mert a német prémiumok már nem elég prémiumok. Egyszerűen csak a fejükre nőttek a többiek. Puha, kellemes tapintású műanyagok, néhol szövet, és némi műbőr, de minden kiváló összeszereléssel, ezt bizony a BYD is tudja. Kellemes formákkal, nulla túljátszottsággal. Ez kellemes a szemnek is, ahogy a 8,8 colos digitális műszeregység, illetve a 15,8 colos érintőképernyő is, bár utóbbi a Seal 6-ban nem volt forgatható. Többször is említettem már, hogy a kínai autókban az infotainment menüjének felépítése más logikát követ, ezt továbbra is fenntartom, de mostanra már megszoktam, így a Seal 6-ban nagyon gyorsan megtaláltam minden fontos dolgot. Köztük a fényszórók kapcsolását is, mert ezt sajnos a képernyőre száműzték, ami szerintem hiba volt. Minden más azonban könnyen kezelhető és gyorsan megszokható. A kormánykerék fogása kiváló, a fizikai gombok jelenléte úgy a küllőkön, mint a középkonzolon dicséretes. Ilyet kapott a tisztán villanyhajtás és a hibrid üzemmódok között kapcsoló, de ott van még a másik üzemmódválasztó is, amelynél a "hó" beállítás nagyon jól jött a tesztidőszak alatt, de a sport módnak már nem látom sok értelmét, nem illik az autó karakteréhez. Főleg ha el akarjuk érni az 1500 kilométeres hatótávot, amit a hajtáslánc ígér. Erre mindjárt kitérek, de előtte még meg kell dicsérnem az üléseket is, amelyeket úgy terveztek, ha levezetnénk a teljes hatótávot, akkor is kényelmesek maradjanak. Hátul is ugyanez mondható el az üléssorról, ahol még felnőttek számára is elegendő a lábtér, illetve a korábban említett, enyhén kupés tetővonal sem szűkíti be nagyon a fejteret. A csomagtér pedig alapból 419 literes, sokmindent képes elnyelni és 1370 literesre bővíthető. Az ablak nélkül nyíló csomagtér-ajtó persze behatárolja a pakolási lehetőségeket, de ezt az áldozatot meg kell hozni, ha a szedán formát szereti az ember.Szállóigéből valósággá kezd válni, hogy a hibrid az új dízel, ami ebben az esetben simán megállja a helyét. Vagyis majdnem megállja a helyét. Valóban messzire lehet jutni a BYD PHEV hajtásláncával, amelynek alapja az 1,5 literes, szívó benzinmotor négy hengerrel, 96 lóerővel. Mellé pedig ott a maximálisan 194 lóerős villanymotor, kettejük rendszerteljesítménye pedig 181 lóerő, amihez 300 Nm nyomaték társul. Ez tökéletesen elegendő az üresen 1,66 tonnás autó kényelmes mozgatásához. A villanymotor nyomatékleadása miatt sport mód nélkül is szépen megugrik ha kell, de fontosabb a rugalmasság, amire szintén nem lehet panasz. A rendszer az elektromos hajtást részesíti előnyben, a benzinmotor többnyire csak áramtermelésre kapcsol be, csak szükség esetén kezd az első kerekek forgatásába. Ilyenkor megjon a hangja is, de szerencsére jó munkát végeztek a hangszigeteléssel is, úgyhogy számomra autópályán sem vált zavaróvá.Ugyanakkor itt már nem tudja hozni a dízelek gazdaságosságát, viszont tény, hogy a közlekedés nagy része megoldható emissziómentesen, villanyhajtással. A kisebbik akkumulátorral (10,08 kWh) 75 kilométer a villanyos hatótáv, a nagyobbik 19 kWh kapacitású és 140 km az elektromos hatótávja. Az év eddigi leghidegebb napjain járt nálam az autó és a fűtés bizony bezavart a mérésbe, mert a működéséhez bekapcsolja a benzinmotort. Ugyanakkor szorgalmasan töltögetve tényleg alig kér benzint. Mértem egy városi 100 kilométert, teljesen feltöltött akkumulátorral, valamint a 65 literes üzemanyagtartályt telítve: így 2,5 litert tankoltam bele a száz kilométer után. Majd következett egy vegyes mérés, az akkumulátor töltése nélkül: így pedig kerek 6 literes fogyasztás jött ki a klasszikus vegyes felhasználásban. Hóban, fagyban, ami ugye jóval nagyobb gördülési ellenállást, és sűrűbb levegőt, nagyobb légellenállást jelent. Szerintem már ez is jó érték, de nyáron lesz ez még jobb is. Tölteni 3,3 kilowattal lehet a kisebbik akkumulátort, amivel 3 óra alatt teljesen feltöltődik, a nagyobb akkumulátoros változat viszont tud 25 kilowattal is gyorstölteni, így 23 perc alatt 30-80%-ra emelkedik a töltöttség szintje, míg a 6,6 kilowattos alap töltéssel ugyancsak kb. 3 óra a teljes töltés.Ráadásul nagyon kellemes közlekedni ezzel az autóval. Megkockáztatom, hogy eddig a Seal 6 a legjobban hangolt BYD. A kormány ebben a legkevésbé steril, és persze pontos is. Az autó csak elöl hajt, a nagy hóban simán boldogult. A többlengőkaros, független hátsó felfüggesztés is szépen végezte a dolgát, viszont a legnagyobb dicséret a rugózás hangolását illeti, mert nem lágyították túl, mint eddig minden esetben. Most úgy vélem megtalálták azt az arany középutat, amit mindig keresek egy autóban. Magyarán kellőképp feszes, hogy a tempós kanyarokba bátran betehessem, de elég lágy ahhoz, hogy az egyre brutálisabban elszaródó hazai utakon ne rázza ki a lelkem. Príma munka, érezni, hogy dolgozik a háttérbe na mérnökhadsereg.Végül pedig a címadást szeretném kicsit megmagyarázni, amiben használhattam volna kijelentő módot is. Persze nem vagyok jós, de ha a flottarendeléseknél győz a racionalitás, akkor szép számmal látunk majd az utakon Seal 6-osokat. Lehet, hogy leginkább kombikat, de a szedán is lényegében alsó-középkategóriás áron érhető most el. Kedvezménnyel 12 998 000 forintról indul, ami egy gazdagon felszerelt kompakt ára. És a BYD nem szűkmarkú, már a kisebbik felszereltségben is minden benne találtatik, ami a kényelmes és biztonságos közlekedéshez kell. Persze a vezetősegédeket, vagy mondjuk úgy a vezető felügyeletét ellátó rendszerek szigorúságán picit csökkentenék, de ezek kikapcsolhatók, ha már túl sok a pittyegés.