Így énekel a Busso V6 az Autobahnon: végsebesség-teszten egy Alfa Romeo 166!

Bármilyen jellegű módosítás nélkül, közel 180 ezer kilométerrel az órájában vallattak egy 3,2 literes, Busso V6 benzinmotorral szerelt Alfa Romeót a német autópálya sebességkorlátozások nélküli szakaszán az alábbi felvételeken. Már a videó elején, egy laza, országúti állórajtból is kiderült viszont, hogy ez nem egy ordítva durrogó-csattogó fenevad, itt a V6 hangja visszafogott morajlással kényeztet az utastérben. És bár a 240 lóerős, kézi sebességváltóval szerelt példánynak a hivatalos, 245 km/órás végsebességét a GPS szerint csak megközelíteni sikerült, a prémiumérzet még így, felvételen keresztül is átjön. Te bevállalnád az olaszok egykori csúcsmodelljét?

