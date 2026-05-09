Szupersportkocsit készített a Geely, mindössze 2 másodperc alatt tudja a 0-100 km/órát!

Bár a Lynk & Co mindössze idén lett 10 éves, már most komolyabb történelemmel büszkélkedhet, mint a legtöbb, ugyancsak kínai vetélytársa. Egyrészt Nyugat-Európában már-már mondhatni, a nagyvárosok utcaképébe szinte észrevétlenül beleolvad a 01-es néven futó modelljük, bár az elmúlt időszakban itthon is egyre többel találkozni az említett típusból. Ugyanakkor hazánkban továbbra sincs jelen hivatalosan a márka, de így is ismerős lehet a név, főként a motorsport rajongóknak, hiszen a Lynk & Co hosszú éveken át szerepelt a túraautózás csúcsának számító WTCR-ben, illetve TCR World Tourban - a Geely éppen az idei szezonban döntött úgy, az "anyamárka" autóira cseréli a Cyan Racing versenygépeit.

A nagyteljesítményű autók tehát nem állnak távol a Geely almárkájától, azonban arra jó eséllyel kevesen számítottak, amit a gyártó a Pekingi Autószalon idején prezentált. Ekkor villantották meg ugyanis a GT Concept tanulmányautót, amely a Lynk & Co elmondása szerint a + gomb lenyomásával sportautóból egy csapásra utcai versenygéppé válik. A bejelentéskor hangsúlyozták, ekkor nem csupán nagyobb teljesítményt szabadít az aszfaltra a típus, de az első splitter 10 centivel kinyúlik, az aktív hátsó szárny kiemelkedik, a hasmagasság 15 mm-rel csökken, a kijelzők minimalizálódnak, az ülések versenypozícióba állnak és a teljesítménykarakterisztika pedig áthangolódik. Pontos adatokat ugyan nem közöltek utóbbi kapcsán, viszont annyit elárultak, elméletben mindössze 2,0 másodperc alatt tud álló helyzetből 100 km/órára gyorsulni a koncepció.

