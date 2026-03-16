Titkos tipp - Honda Civic friss arccal

Kétliteres szívómotor egy alsó-középkategóriás autóban. Manapság ritkán találkozni ilyesmivel, de a Honda így adja a Civicet, természetesen hibridként. Tény, hogy ez egy kényszerű lépés a Hondától itt Európában, de egyáltalán nincs okunk szomorkodni, mert a japánok hibrid hajtáslánca kiválóan sikerült, szóval a Type R száműzése után legalább ennyi maradt a 11 generáció óta létező típusból.

Igazából nem is kellett sokat változtatni a 4,5 méter hosszú és 1,8 méter széles Civicen, úgyhogy a klasszikus modellfrissítések között ez egy óvatos kozmetikázás. A leginkább az eddigi tulajok fogják azonnal meglátni a változásokat, amik naprakészebbé teszik az autót. Kívül szokás szerint átrajzolták a lökhárítókat, továbbá új a méhsejtmintás hűtőmaszk, amely minden felszereltségi szint esetén fényes fekete színben pompázik. Ugyanígy a lökhárító légbeömlője is ilyen, nem mellesleg új fényszórókeret teszi még sportosabbá az autó megjelenését.

Az új, kéttónusú, gyémántcsiszolású, 18 colos könnyűfém kerekek az Advance kivitelnél szürke, a Sportnál pedig fekete színűek. Annak érdekében, hogy a külső letisztultabb legyen, valamennyi változatnál elhagyták a ködfényszórót – ezt a továbbfejlesztett LED-fényszóró tette lehetővé, amely rossz látási viszonyoknál is kiválóan megvilágítja az utat.

Bent minden felszereltségi szintnél fekete a tetőkárpit és az ajtóoszlopok borítása, a műszerfali szellőzőnyílások matt króm keretei pedig ízléses kiegészítői a kabinnak. Említést érdemel még a továbbfejlesztett, a korábbinál áttekinthetőbb, 10,2 colos digitális műszeregység, továbbá fontos változás, hogy az Elegance modellek vezeték nélküli telefontöltési lehetőséget is kínálnak. A 9 colos infotainment kijelző pedig továbbra is megfelelő méretű, a menürendszerben könnyű eligazodni, ez tényleg egy felhasználóbarát autó.

Meg úgy az egész műszerfal egyszerű de nagyszerű. Nem felejtették el a fizikai gombokat, a formák pedig a sportos hangulatot erősítik. Ahogy a megfelelő oldaltartással párnázott első ülések is. De a kényelemre hátul sem lehet panasz ,az ülések párnázottsága itt is kényelmes, akár hosszabb utakon is, a lábtér pedig átlagos termetű felnőttek számára is elegendő. Kimondottan előnyös az ötajtós kialakítás, így könnyen pakolható az alapból 404 literes csomagtér, ami közel 1,2 köbméteresre bővíthető.

Vezetési élménye kiváló. Még hibridként is megőrzött valamicskét a sportosságból. A kormány rendesen kerek és a karima vastagsága pont megfelelő. Pontos, nem steril, és a futómű sincs túl lágyra hangolva. Feszes, ami persze a hazai utakon hétrény is lehetne, de mégsem túl rázkódós. Ennyit meg amúgy is érdemes áldozni a sportosság oltárán, mert a fogasztásban például semmiféle kompromisszumot nem kell kötni. Nem kell a világ összes lóereje egy jó autózáshoz, őleg nem a szimpla közlekedéshez.

A hibrid Civicbe is tökéletesen elegendő a 200 lóerőnyi rendszerteljesítmény, mert amúgy is ott van még a benzinmotor 186 Nm forgatónyomatéka és a villanymotor 315 newtonmétere. Bármikor megugrik az autó ha kell, a százas sprintje 8,1 másodperc a vég pedig 180 km/h. Sokkal fontosabb azonban, hogy az erőt az első kerekek felé továbbító e-CVT sebességváltót nagyon ügyesen hangolták, jól összedolgozik a motor hangjával, fordulatával, így soha nem zavaró. A fogyasztás ugyancsak fantasztikus. A gyáriak kerek ötliteres vegyes fogyasztást prognosztizáltak, amit nekem sikerült 4,5 literen tartani, de akkor sem ment 6 liter fölé, amikor egy kicsit nagyobb karikát mentem az országban.

Biztonság terén is mindent megkap, ami ma elvárható a kategóriában, de meg is kérik az árát a szinte tökéletesre csiszoltságnak. Most 15,9 millió forintról indul a Civic ára, és a magasabb felszereltséggel 17,3 millió az alapár, ami különböző csomagokkal és látványos vagy épp funkcionális kiegészítőkkel tovább növelhető. Ám a kategóriájában egyelőre nincs tolongás full hibridekből, így mindenképp érdemes a figyelemre a friss, hibrid Civic.