Történelmi bejelentés: íme a Volkswagen első full hibrid autói!

Nem siette el a VW a full hibrid autók gyártását, hiszen egészen mostanáig egyetlen ilyen sem volt nemhogy a márkán, de a konszernen belül sem. Mindez persze nem jelenti azt, hogy ne villanyosított volna a VW az elmúlt években, hiszen számos EV mellett rengeteg lágy és konnektoros hibridet is piacra dobtak.

Az újonnan bemutatott Golf és T-Roc viszont ilyen szempontból egyedülálló, hiszen mindkettőben egy full hibrid rendszer lapul. Ennek lényege, hogy az autó bizonyos körülmények között képes tisztán elektromosan közlekedni korlátozott ideig, ugyanakkor nem szükséges külső hálózatról tölteni a nagyfeszültségű akkumulátort.

A gyakorlatban a szisztéma alapját a VW konszer 1.5 TSI evo2 kódjelű négyhengeres, benzines erőforrása adja, amelyhez két villanymotort társítottak. Az egyik felel az autó esetleges mozgatásáért, de adott esetben párhuzamosan működik a belső égésűvel, amennyiben a csúcsteljesítményt kéri a felhasználó az autótól, míg a másik generátorként funkcionál. A hajtásláncot az 1,6 kilowattórás NMC nagyfeszültségű akkumulátor teszi teljessé, amely elméletileg nem foglal helyet a csomagtérből, mivel a padlólemezbe integrálták mindkét autó esetében.

A VW full hibrid rendszere mind a T-Roc, mind a Golf fronthajtású és a márka azt is elárulta a bejelentésében, hogy 3 fő üzemmódban tudnak az autók közlekedni: alacsony tempónál kizárólag a villanymotorral, soros üzemmódban, ahol a TSI erőforrás csak áramot termel, illetve párhuzamos üzemmódban, ahol alapvetően a benzines hajtásé a főszerep, viszont gyorsításnál vagy nagyobb teljesítményt igénylő műveletnél a villanymotorok is besegítenek a hajtásba.