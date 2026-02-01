Hibridként az igazi? Teszten a KGM Torres villanyosított változata!

Értékelés Pozitív kiváló menetkomfort, kategóriájában nagy csomagtér, tágas utastér Negatív az infotainment lassúsága, a vezeték nélküli telefontükrözés hiánya, fizikai klímapanel hiánya

Árak Tesztmodell alapára 15 499 000 Ft (2026.02.01.) Tesztautó ára 15 997 000 Ft (2026.02.01.)

Műszaki adatok Hengerűrtartalom: 1498 cm3 Teljesítmény: 150 kW (204 LE) 5500 1/min-nél Nyomaték: 300 Nm 2400-4200 1/min-nél Gyorsulás 100 km/h-ra: 9,0 s Végsebesség: 180 km/h Gyári vegyes fogyasztás: 5,856 l/100km Összes műszaki adat Méretek Hosszúság: 4705 mm Szélesség: 1890 mm Magasság: 1720 mm Saját tömeg: 1670 kg Össztömeg: 2250 kg Terhelhetőség: 580 kg Tengelytáv: 2680 mm Karosszéria-kivitel: SUV Csomagtér: 703-1622 l Motor és váltó Motor: Full hibrid Motorosztály: Euro 6e-bis Hengerűrtartalom: 1498 cm3 Hengerek/szelepek száma: 4/16 Sebességváltó: e-DHT Nyomaték: 300 Nm 2400-4200 1/min-nél Teljesítmény: 150 kW (204 LE) 5500 1/min-nél Menetteljesítmény Végsebesség: 180 km/h Gyorsulás 100 km/h-ra: 9,0 s CO 2 -kibocsátás: 132,8 g/km Gyári vegyes fogyasztás: 5,856 l/100km Fogyasztás a használónál: 6,5 l/100km

Egyre kevesebb autó tud meglepetést okozni az újautó-piacon, hiszen rengeteg az azonos platformra épülő modell, ennek köszönhetően sokszor a küllemük is rendkívül hasonló, nem beszélve a tökéletesen egyforma kapcsolókról, díszbetétekről, vagy épp infotainmentekről. A KGM ilyen szempontból üde színfolt a színtéren, a Torres pedig mondhatni különc, mivel úgy tud jellegzetes formatervet felmutatni, hogy lényegében egy klasszikus SUV sziluettel rendelkezik. Habár nem ez a márka slágerterméke, a hibrid verzió megjelenésével viszont egyre több jelenhet meg az utakon.Küllemében szinte semmi különbség nincs a sima benzines és a hibrid Torres között, kizárólag a csomagtér-ajtón található plakett utal az összetettebb hajtásláncra. Így a KGM takarékosabbnak mondott SUV-ja is rendkívül karakteres, markáns formatervvel bír, szinte semmi mással nem téveszthető össze. Az egyediségéhez nagyban hozzájárul a göncölszekér csillagképről mintázott nappali menetfény, de az oldalán a C-oszlop mögötti szürke díszbetét sem mondható megszokottnak. A formai játékosság viszont hátul szabadul el igazán, a "pótkerék imitáció" és a jobb szélre tolt kilincs miatt simán azt gondolná az ember első ránézésre, hogy oldalra nyílik az ajtó. Pedig a valóságban - ahogyan a legtöbb SUV esetében - úgy ez is fölfelé nyílik, ráadásul jelen esetben elektronikusan, mivel a kilincs csupán egy gombot rejt.A műszerfalat a két 12,3 colos kijelző, uralja. Fizikai gombokból nincs túl sok, többek között a hagyományos értelemben vett klímapanel is hiányzik, így szinte mindent az érintőképernyőről kell vezérelni. Gyakorlatilag ez az autó egyetlen Achilles sarka, főleg a konkurens modellek és az árcédula tudatában. Az infotainment lassú, a magyar fordítás több helyen is pontatlan vagy hibás, valamint néhány funkció nem feltétlenül abba a menüpontba került, ahol annak helye lenne. Számomra mégis a legfájóbb pont, hogy nem sikerült vezeték nélkül elindítanom a telefontükrözést, ugyanakkor azt nem lehet elvenni a Torrestől, hogy fizikai csatlakozóval hibátlanul, stabilan működött a funkció. Egyszerű, de nagyon ötletes megoldás a telefontartó alján kivágott lyuk, amelyen könnyedén átfűzhető a kábel, így legalább nincs annyira útban. Szintén pozitívum, hogy a menü kapott egy az okostelefonokéra emlékeztető fenti "műveletközpontot", amelyben könnyedén kikapcsolhatók az idegesítően sípoló, pittyegő, vinnyogó vezetősegéd funkciók, amelyek a Torresben az átlagosnál is szigorúbbbak.Amennyiben félreteszem a bennem lakozó tech-őrültet, úgy már nehezen tudnék belekötni az utastérbe. A burkolatok terrakottába hajló barnás árnyalat ügyesen tolja a prémium irányába a hangulatot, de azért akadnak olcsó, kopogós műanyagok is. A sofőrülés a tesztautóban elektronikusan állítható, és mindkét első fotel fűthető, sőt, ez a funkció még a hátsó utasok számára is rendelkezésre áll a csúcsmodellben. Ha már a második üléssor: kifejezetten nagy a lábtér, a klasszikus SUV-os kialakítás miatt a magasabb személyek haja sem fogja a tetőkárpitot súrolni. Hátul pedig még sötétítő roló is felhúzható az ablakokra.A csomagtér hatalmas, alapból 703 literrel lehet gazdálkodni, de a hátsó ülések mellőzésével akár 1662 literre is bővíthető a hasznos kapacitás. Mindez már csak azért is dicséretes, mert a sima benzines is pontosan ezekkel a paraméterekkel bír, vagyis a hibrid hajtáslánc nem vett el a hasznos térből.Na, de akkor nézzük a legfontosabbat: a hibrid hajtást, hiszen ez a legnagyobb újdonság a Torres életében. A rendszer alapját 1,5 literes, négyhengeres benzines erőforrás adja, amely önmagában 150 lóerőre és 220 newtonméter nyomatékra képes. Ehhez társul a 177 lóerős, 300 newtonméteres villanymotor, míg a képletet az 1,83 kilowattórás akkumulátor teszi teljessé. A rendszerteljesítmény a KGM szerint 204 lóerő.Papíron a vegyes fogyasztás 5,8 l/100 km, a tesztidőszak alatt pedig 6,5 liter volt a legkedvezőbb érték , de egy nagyrészt autópályás mérés során is megelégedett 8,16 literrel. Mindegyik jobb érték a sima benzines 11-12 literes átlagos fogyasztásához képest.A fogyasztás mellett a hibrid Torres hatalmas pozitívuma a menetkomfort. Elöl MacPherson, hátul többlengőkaros felfüggesztést kapott a SUV, kiválóan hangolt lengéscsillapítókkal, amit még a prémiumnak mondott autók is simán elirigyelhetnek tőle. A sorsukra hagyott vidéki utakon is kiválóan elnyelte az úthibákat. A tesztautón lévő 18 colos felnik bőven elegendők a Torreshez, ezek is jól mutatnak rajta, és a ballonosabb abroncsokkal a kátyúkat is jobban kimozogja.Nem meglepő módon a full hibrid Torres drágábban kerül a kereskedésekbe, mint a sima benzines. A számok nyelvére lefordítva mindez azt jelenti, hogy a belépő szinten (Club felszereltséggel) pontosan 2 millió forinttal kérnek többet a villanyosított SUV-ért. Ugyanakkor most akciósan 14 299 000 forint a sima benzines az alapára, míg a full hibrid 15 499 000 forinttól vihető. A tesztautó kapott még elektronikusan nyitható-zárható csomagtér-ajtót 399 ezer forintért, valamint feláras zöld fényezés 199 ezer forintért. A Torres eddig is egy korrekt SUV volt, azonban a full hibrid hajtáslánccal jóval kedvezőbb fogyasztást tud felmutatni, és így már bátrabban ajánlható a SUV-ok között keresgélőknek.